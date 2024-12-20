Sen Kime Düşkünsün?
Sen Kime Düşkünsün?
Herkesin hayatında, diğerlerinden biraz daha fazla önem verdiği, daha düşkün olduğu biri mutlaka vardır. Bu kişi bazen bir aileden biri, bazen bir sevgili, bazen de çok yakın bir arkadaş olabilir. İnsanlar bu kişiye daha fazla güven duyar, daha çok bağlanır ve onun mutluluğu için daha fazla çaba gösterir. Hayatın karmaşasında bu tür bir bağ, insanı hem güçlü hem de daha huzurlu hissettirebilir. Peki, senin için bu kişi kim?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Büyük bir sorunun olduğunda bunu kiminle paylaşırsın?
4. Kendini yalnız hissettiğin zamanlar oluyor mu?
5. Geçmişi düşündüğünde nasıl hissediyorsun?
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6. Sevdiği biri sana büyük bir hata yaptı. Ne yaparsın?
7. Sen sevdiklerine bağlı mısındır?
8. Senin hayattaki önceliğin ne?
9. Asla dediğin şeyleri yaptın mı?
10. Bunlardan birini seçmen gerekirse?
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Sen annene düşkünsün!
Sen babana düşkünsün!
Sen dostuna düşkünsün!
Sen sevgiline/eşine düşkünsün!
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