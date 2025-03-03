Eminem Konserinde Trump’a Mesaj Gönderdi: Hep Bir Ağızdan, “F*ck Trump” Dediler
Eminem Konserinde Trump’a Mesaj Gönderdi: Hep Bir Ağızdan, “F*ck Trump” Dediler
Geçtiğimiz yıl sonu ABD’de başkanlık seçimi yapılmıştı hatırlarsanız. Kamala Harris ile Donald Trump’ın rekabetinde oy çokluğuyla Trump ABD’nin 47. başkanı olmuştu. Taylor Swift, Beyonce, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Billie Eilish, Ricky Martin, Leonardo DiCaprio gibi dünyaca ünlü sanatçılar Harris destekçisiyken, Trump cephesinde desteğiyle en çok öne çıkan isim Elon Musk’tı.
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Dünyaca ünlü rap sanatçısı Eminem de Harris destekçilerindendi. Son konserinde izleyicileri yönlendirdiği bir ifadesiyle dikkat çekti.
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İzleyiciler ünlü sanatçıya eşlik etti ve “F*ck Trump” cümleleri havada uçuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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