Sen Neye İmreniyorsun?

Sen, güzel bir ilişkiye imreniyorsun. Öyle bir ilişki ki, sevgi, saygı ve anlayışın harmanlandığı, iki kişinin birbirine hem dost hem de sevgili olabildiği bir bağ… Belki çevrende birbirini gerçekten seven, gözlerinden bu sevgiyi okuyabileceğin çiftler görüyorsun ya da filmlerde, kitaplarda ideal bir aşkın tasvirini izliyorsun. Her seferinde içten içe “Böyle bir şey benim de hayatımda olabilir mi?” diye düşünmeden edemiyorsun. Senin hayal ettiğin güzel bir ilişki, sadece romantik jestlerle dolu değil. Daha çok, iki kişinin birbirini olduğu gibi kabul ettiği, zorluklarda bile el ele verdiği bir ilişki. Birbirini güldüren, destekleyen, birlikte büyüyen bir çift olmanın hayalini kuruyorsun. Göz göze baktığında anlayış ve güven hissetmek, sarıldığında tüm dünyanın yükünden kurtulmuş gibi olmak, işte bunlar senin için o güzel ilişkinin temel taşları. Belki şu an böyle bir bağa sahip değilsin ya da daha önce yaşadıkların bu hayali tam anlamıyla karşılamadı. Ama içinde hep bir umut taşıyorsun. O umut, bir gün hayatına seni gerçekten anlayan, kalbine dokunan ve birlikte geleceği paylaşabileceğin birinin gireceğine dair bir inanç. Bu ilişki, senin hayalini kurduğun gibi küçük detaylarla dolu olacak. Belki sabahları içilen bir fincan kahve, birlikte izlenen bir dizi ya da yağmurlu bir günde sokakta yürüyüş… Ama her şeyden önemlisi, hissettirdiği güven ve huzur. Güzel bir ilişkiye imrenmek, senin ne kadar sevgi dolu ve duyarlı biri olduğunu da gösteriyor. Bu hayalin, aşkı yüzeysel bir şeyden çok daha derin bir bağ olarak gördüğünü kanıtlıyor. Sana göre güzel bir ilişki, sadece mutlu anlardan ibaret değil; zor zamanlarda da birbirine destek olabilmek, sevgiyi her koşulda koruyabilmek demek. Birbirini anlamak, dinlemek, birlikte gülmek ve birlikte ağlamak… İşte senin için aşkın gerçek anlamı burada yatıyor. Ve belki bir gün, sen de bu hayalini gerçekleştirecek birini bulacaksın. O kişiyle, göz göze bakınca tüm imrenmelerin yerini derin bir huzur alacak. Hayalini kurduğun o ilişkiyi kendi ellerinle inşa edecek ve “İşte bu,” diyeceksin. Çünkü sen, böyle bir sevgiyi hak edecek kadar güzel bir kalbe sahipsin.