Sen Neye İmreniyorsun?
Sen Neye İmreniyorsun?
Her insanın özendiği, imrendiği şeyler vardır; bu çok insani bir duygudur. Bazen başkalarının sahip olduğu yeteneklere, imkanlara veya hayat tarzına bakıp kendini sorgularsın. Kendinde olmayan şeyleri kıskanmak, bazen bir motivasyon kaynağına dönüşebilir. Ancak önemli olan, kendini sevmeyi ve sahip olduklarının değerini bilmeyi unutmamaktır. Peki sen neye imreniyorsun?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seç bakalım!
3. Öncelikle sen ne istiyorsun?
4. Çevrende hatrı sayılır biri misin?
5. Örnek aldığın biri var mı?
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6. Her şeye sahip olduğunu düşünüyor musun?
7. Risk aldığında nasıl hissedersin?
8. Kendini yalnız hissediyor musun?
9. Bir şeyler için geç kaldığını düşünüyor musun?
10. Sen sorunlarını en çok kiminle paylaşırsın?
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Sen mutlu bir aileye imreniyorsun!
Sen güzel bir ilişkiye imreniyorsun!
Sen başarılı insanlara imreniyorsun!
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