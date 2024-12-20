Ülkelerin Bayraklarını Ne Kadar İyi Biliyorsun?
Ülkelerin Bayraklarını Ne Kadar İyi Biliyorsun?
Genel kültür bilgine ne kadar güveniyorsun? Dünya ülkelerini ve bayraklarını ne kadar tanıyorsun? Bayraklar bir ülkenin tanınmasının en önemli simgesidir. Bakalım sen ne kadar bayrak tanıyorsun? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
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3. Peki bu bayrak hangi ülkeye ait?
4. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
5. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
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6. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
7. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
8. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
9. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
10. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
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11. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
12. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
13. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
14. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
15. Bu bayrak hangi ülkeye ait?
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