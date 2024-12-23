Aşk Hayatında Neyi Yanlış Yapıyorsun?
Aşk Hayatında Neyi Yanlış Yapıyorsun?
Aşk her zaman sandığımız kadar kolay olmayabiliyor. Bazen bir ilişkiyi yürütmek sanıldığından daha zor olabiliyor. Bu bazen senin bazen de karşı taraftan kaynaklanıyor. Sen ilişkilerde hatanın ne olduğunu biliyor musun? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak şu an bir ilişkin var mı?
4. Sevdiğin kişi için kendini değiştirir misin?
5. Partnerinde en çok hangi özelliği ararsın?
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6. Senin ilişkilerin genelde neden bitiyor?
7. Birine kırıldığında direkt söyler misin?
8. Aşkta olmazsa olmaz dediğin şey ne?
9. Sevmediğin biriyle sırf yalnız kalmamak için sevgili olur musun?
10. Son olarak şu an hayatta önceliğin ne?
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Sen aşk hayatında fazla değer vererek yanlış yapıyorsun!
Sen aşk hayatında çok kıskanarak yanlış yapıyorsun!
Sen aşk hayatında ne istediğini bilmediğin için yanlış yapıyorsun!
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