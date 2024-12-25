Billie Eilish’in Şarkı Sözlerinin Eksik Kelimelerini Tamamlayabilecek misin?
Billie Eilish’in Şarkı Sözlerinin Eksik Kelimelerini Tamamlayabilecek misin?
Billie Eilish hayranı isen doğru testtesin! Şarkılarından birer cümle vereceğiz ama bir kelimesi eksik olacak.
Bakalım testi kaç doğru ile bitireceksin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"I didn't change my..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"I try to live in black and white but I'm so..."
"Your ... is my favorite sound."
"By the way, you've been ..."
Birds of a feather, we should stick ... I know."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"You didn't mean to say, I ... you."
"Can't stop staring at those ... eyes."
"Saw your seat at the ... when I looked away."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın