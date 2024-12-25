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Billie Eilish’in Şarkı Sözlerinin Eksik Kelimelerini Tamamlayabilecek misin?

etiket Billie Eilish’in Şarkı Sözlerinin Eksik Kelimelerini Tamamlayabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 01:03

Billie Eilish hayranı isen doğru testtesin! Şarkılarından birer cümle vereceğiz ama bir kelimesi eksik olacak. 

Bakalım testi kaç doğru ile bitireceksin?

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"I didn't change my..."

"I try to live in black and white but I'm so..."

"Your ... is my favorite sound."

"By the way, you've been ..."

Birds of a feather, we should stick ... I know."

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"You didn't mean to say, I ... you."

"Can't stop staring at those ... eyes."

"Saw your seat at the ... when I looked away."

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Ma Belle
Ma Belle
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