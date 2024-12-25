Birazcık Üşüdük Ama Keyfimiz Yerinde: Aralık Ayının Sıcacık Melodileri
Birazcık Üşüdük Ama Keyfimiz Yerinde: Aralık Ayının Sıcacık Melodileri
Hadi dürüst olalım, Aralık ayı deyince aklımıza ilk gelen şey battaniye altında geçirilen uzun akşamlar, sıcacık içecekler ve hafiften hüzünlü ama bir o kadar huzurlu melodiler oluyor, değil mi? Dışarısı buz gibi olabilir ama doğru şarkılarla içimizi ısıtmak mümkün. Hem kar yağarken ya da pencereyi buğularken bir playlist olmadan olmaz! 🎧❄️
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1. The Macarons Project - Fly Me To The Moon
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2. Emily Watts - La Vie En Rose
3. Pinhani - Beni Sen İnandır
4. Norah Jones - Don't Know Why
5. Maggie Rogers - Love You For A Long Time
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6. ZAZ - Je veux
7. Barbara Pravi - Voilà
8. AURORA - Runaway
9. Tanju Okan - Aşkı Bulacaksın
10. David Kushner - Daylight
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11. The Talking Bugs - Laika
12. Guns N'Roses - This I Love
13. Büyük Ev Ablukada - Güneş Yerinde
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