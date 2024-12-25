Birazcık Üşüdük Ama Keyfimiz Yerinde: Aralık Ayının Sıcacık Melodileri

Hadi dürüst olalım, Aralık ayı deyince aklımıza ilk gelen şey battaniye altında geçirilen uzun akşamlar, sıcacık içecekler ve hafiften hüzünlü ama bir o kadar huzurlu melodiler oluyor, değil mi? Dışarısı buz gibi olabilir ama doğru şarkılarla içimizi ısıtmak mümkün. Hem kar yağarken ya da pencereyi buğularken bir playlist olmadan olmaz! 🎧❄️