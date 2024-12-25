onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Birazcık Üşüdük Ama Keyfimiz Yerinde: Aralık Ayının Sıcacık Melodileri

etiket Birazcık Üşüdük Ama Keyfimiz Yerinde: Aralık Ayının Sıcacık Melodileri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 01:03

Hadi dürüst olalım, Aralık ayı deyince aklımıza ilk gelen şey battaniye altında geçirilen uzun akşamlar, sıcacık içecekler ve hafiften hüzünlü ama bir o kadar huzurlu melodiler oluyor, değil mi? Dışarısı buz gibi olabilir ama doğru şarkılarla içimizi ısıtmak mümkün. Hem kar yağarken ya da pencereyi buğularken bir playlist olmadan olmaz! 🎧❄️

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. The Macarons Project - Fly Me To The Moon

2. Emily Watts - La Vie En Rose

3. Pinhani - Beni Sen İnandır

4. Norah Jones - Don't Know Why

5. Maggie Rogers - Love You For A Long Time

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. ZAZ - Je veux

7. Barbara Pravi - Voilà

8. AURORA - Runaway

9. Tanju Okan - Aşkı Bulacaksın

10. David Kushner - Daylight

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. The Talking Bugs - Laika

12. Guns N'Roses - This I Love

13. Büyük Ev Ablukada - Güneş Yerinde

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın