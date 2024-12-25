Her Bölümünde Bizi Heyecanlandırmayı Başaran Bahar Dizisinde Çalmış 12 Şarkı
Her Bölümünde Bizi Heyecanlandırmayı Başaran Bahar Dizisinde Çalmış 12 Şarkı
Eğer sen de bizim gibi Bahar'ı kaçırmadan takip ediyor ve izlerken her dakikasından keyif alıyorsan bu liste tam sana göre! Bahar'ı izlemeyi çok daha keyifli hale getiren şarkıları görmek için aşağı kaydırabilirsin...
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1. Bülent Ersoy - Ümit Hırsızı
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2. TARKAN - Şımarık
3. Selda Bağcan - O Günler
4. Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım
5. İskender Doğan - Kan ve Gül
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6. Ajda Pekkan - Kaderimin Oyunu
7. Sezen Aksu - Pardon
8. Sıla - Yağmur
9. Levent Yüksel - Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk
10. Sevda Deniz Karali - Tüm Kuşlar
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11. Demet Evgar - Nanay
12. Can Kazaz - Sürsün Bahar
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