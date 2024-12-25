İlişkiniz Yüzde Kaç Sağlıklı?
Her ilişkinin kendine özgü bir ritmi, bir tonu vardır, tıpkı insanlar gibi, ilişkiler de tek bir kalıba sığmaz. Bazı ilişkiler tutkunun ve kaosun dansıdır. Kavgalar ve iniş çıkışlar, tarafların birbirini daha iyi tanımasını sağlar ve bu dinamizm içinde bir denge kurulur. Diğer yandan, bazı ilişkiler huzurun ve neşenin üzerine kuruludur. Taraflar, birbirinin en iyi versiyonunu ortaya çıkarır; kahkahalar, anlayış ve destek bu ilişkilerin temel taşlarıdır.Sağlıklı bir ilişki ise illa ki kusursuz olmak zorunda değildir. Çünkü bir ilişkinin ne kadar sağlıklı olduğu, sorun yaşanıp yaşanmamasından çok, o sorunların nasıl ele alındığıyla ilgilidir.Peki ya sizin ilişkiniz?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zamandır berabersiniz?
4. Tartışmalarınız genelde nasıl biter?
5. Birbirinizin özel alanlarına saygı duyuyor musunuz?
6. Onunla beraberken nasıl hissediyorsun?
7. Aranızdaki güven hakkında ne diyebilirsin?
8. Ne sıklıkla görüşüyorsunuz?
9. Onu gerçekten seviyor musun?
10. Geleceğiniz hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sizin ilişkiniz %90 sağlıklı!
Sizin ilişkiniz %50 sağlıklı!
Sizin ilişkiniz %20 sağlıklı!
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