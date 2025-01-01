Annelerin Çalışmasını Kreşe Giden Çocuklar Üzerinden Dramatize Etmeye Çalışan Kullanıcıya Tepki Yağdı
Annelerin Çalışmasını Kreşe Giden Çocuklar Üzerinden Dramatize Etmeye Çalışan Kullanıcıya Tepki Yağdı
X’te bir kullanıcının küçük çocuğu olup da çalışan annelerle ilgili paylaşımı tepki çekti. Kullanıcı bir görsel paylaştı ve o görselde şunlar yazıyordu: “3 yaşında sabahın köründe kreşe gidiyorsundur çünkü annen çocukluk hayali olan mesleği yapıyordur.”
Paylaşıma tepki yağdı. İşte gelen o tepkiler 👇
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Erkek egemen dünyada kadınlara şiddetin her türlüsü yaşatılıyor. Her gün meydana gelen kadın cinayetlerine ve kadınların ekonomik, psikolojik, cinsel şiddete uğratılmasına karşı üç maymun oynanıyor.
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Kadınlar hayatta tek başına mücadele etmek zorunda bırakılırken X’te bir paylaşım sinir uçlarımızla oynadı.
X'te bir kullanıcının paylaştığı görselde şu ifadeler yer alıyordu:
Annelerin çalışmasını küçük çocukları üzerinden dramatize etmeye çalışılan bu sözler büyük tepki çekti. O paylaşıma kadınlar yorum yağdırdı. İşte okudukça hak vereceğimiz o tepkiler👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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