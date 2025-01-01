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Annelerin Çalışmasını Kreşe Giden Çocuklar Üzerinden Dramatize Etmeye Çalışan Kullanıcıya Tepki Yağdı

Annelerin Çalışmasını Kreşe Giden Çocuklar Üzerinden Dramatize Etmeye Çalışan Kullanıcıya Tepki Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.01.2025 - 11:11

X’te bir kullanıcının küçük çocuğu olup da çalışan annelerle ilgili paylaşımı tepki çekti. Kullanıcı bir görsel paylaştı ve o görselde şunlar yazıyordu: “3 yaşında sabahın köründe kreşe gidiyorsundur çünkü annen çocukluk hayali olan mesleği yapıyordur.”

Paylaşıma tepki yağdı. İşte gelen o tepkiler 👇

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Erkek egemen dünyada kadınlara şiddetin her türlüsü yaşatılıyor. Her gün meydana gelen kadın cinayetlerine ve kadınların ekonomik, psikolojik, cinsel şiddete uğratılmasına karşı üç maymun oynanıyor.

Erkek egemen dünyada kadınlara şiddetin her türlüsü yaşatılıyor. Her gün meydana gelen kadın cinayetlerine ve kadınların ekonomik, psikolojik, cinsel şiddete uğratılmasına karşı üç maymun oynanıyor.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi herkes hep bir ağızdan kadınlara ne yapması, nasıl davranması, neleri sevip sevmeyeceğine dair ahkamda bulunuyor. 

(Fotoğraf: güliz sağlam / csgorselarsiv.org)

Kadınlar hayatta tek başına mücadele etmek zorunda bırakılırken X’te bir paylaşım sinir uçlarımızla oynadı.

Kadınlar hayatta tek başına mücadele etmek zorunda bırakılırken X’te bir paylaşım sinir uçlarımızla oynadı.

(Fotoğraf: Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org)

X'te bir kullanıcının paylaştığı görselde şu ifadeler yer alıyordu:

X'te bir kullanıcının paylaştığı görselde şu ifadeler yer alıyordu:

“3 yaşında sabahın köründe kreşe gidiyorsundur çünkü annen çocukluk hayali olan mesleği yapıyordur.”

Annelerin çalışmasını küçük çocukları üzerinden dramatize etmeye çalışılan bu sözler büyük tepki çekti. O paylaşıma kadınlar yorum yağdırdı. İşte okudukça hak vereceğimiz o tepkiler👇

Annelerin çalışmasını küçük çocukları üzerinden dramatize etmeye çalışılan bu sözler büyük tepki çekti. O paylaşıma kadınlar yorum yağdırdı. İşte okudukça hak vereceğimiz o tepkiler👇
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'Böylece annesi babasının zulmüne boyun eğmek zorunda kalmayacak, parasını biriktirecek, babası evde terör estirirse annesi gitmekte özgür olacak, çalıştığı için sosyal hayattan kopmayacak böylece depresyona girmeyecek ; mutlu bir kadın olacak. 

Ayrıca boşanırken babası kendi nafakasını ödemek istemediğinde annesi kraliçeler gibi okul parasını ödeyebilecek. Unutmayın ki erkeklerin kadınlara uyguladığı ekonomik şiddet ve AKP’nin istikrarlı “kadın çalışmaz” propagandası POLİTİK’tir ve kadın üzerindeki sömürü düzeninin hegemonya kurma isteğinin devamıdır. 

Çünkü parası olana ve kuralları olana (ailesi arkasında durana) müdehale edemez erkek.Unutmayın ki hürriyet ekonomik özgürlüğü olanlar içindir. 2025’te tüm kadınlara ekonomik özgürlük dilerim.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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