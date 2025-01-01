Annelerin Çalışmasını Kreşe Giden Çocuklar Üzerinden Dramatize Etmeye Çalışan Kullanıcıya Tepki Yağdı

'Böylece annesi babasının zulmüne boyun eğmek zorunda kalmayacak, parasını biriktirecek, babası evde terör estirirse annesi gitmekte özgür olacak, çalıştığı için sosyal hayattan kopmayacak böylece depresyona girmeyecek ; mutlu bir kadın olacak.

Ayrıca boşanırken babası kendi nafakasını ödemek istemediğinde annesi kraliçeler gibi okul parasını ödeyebilecek. Unutmayın ki erkeklerin kadınlara uyguladığı ekonomik şiddet ve AKP’nin istikrarlı “kadın çalışmaz” propagandası POLİTİK’tir ve kadın üzerindeki sömürü düzeninin hegemonya kurma isteğinin devamıdır.

Çünkü parası olana ve kuralları olana (ailesi arkasında durana) müdehale edemez erkek.Unutmayın ki hürriyet ekonomik özgürlüğü olanlar içindir. 2025’te tüm kadınlara ekonomik özgürlük dilerim.'