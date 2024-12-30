Süs Eşyasının Üç Bin Lira Olduğunu Görenlerin Ağzı Açık Kaldı: “Gerçeğini Alsam Daha Ucuza Gelir”

Bence son yılların kelimesi: Hayat pahalılığı. Her kalemin her ürünün fahiş fiyata evrilmesi artık pahalılık algımızı yitirmemize neden oldu. Eskiden duyduğumuzda ağzımızı açık bırakan fiyatlara şimdi “Ee normalmiş” yorumu yapmaya başladık. Ancak bu içeriğimizde fiyat algımızı o kadar yitirmediğimiz kanıtlar nitelikte bir ürün göreceksiniz ve hep birlikte “Yok artık” diyeceğiz.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta hediyelik süs eşyasının etiketinde 3 bin TL yazması dikkatleri ve tepkileri çekti. Rakam hatası mı yoksa gerçek rakam mı bilmiyoruz ama yapılan yorumlara hep birlikte hak verdik.👇