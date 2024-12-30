Süs Eşyasının Üç Bin Lira Olduğunu Görenlerin Ağzı Açık Kaldı: “Gerçeğini Alsam Daha Ucuza Gelir”
Süs Eşyasının Üç Bin Lira Olduğunu Görenlerin Ağzı Açık Kaldı: “Gerçeğini Alsam Daha Ucuza Gelir”
Bence son yılların kelimesi: Hayat pahalılığı. Her kalemin her ürünün fahiş fiyata evrilmesi artık pahalılık algımızı yitirmemize neden oldu. Eskiden duyduğumuzda ağzımızı açık bırakan fiyatlara şimdi “Ee normalmiş” yorumu yapmaya başladık. Ancak bu içeriğimizde fiyat algımızı o kadar yitirmediğimiz kanıtlar nitelikte bir ürün göreceksiniz ve hep birlikte “Yok artık” diyeceğiz.
Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta hediyelik süs eşyasının etiketinde 3 bin TL yazması dikkatleri ve tepkileri çekti. Rakam hatası mı yoksa gerçek rakam mı bilmiyoruz ama yapılan yorumlara hep birlikte hak verdik.👇
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X'te '@ZAMajans' isimli hesap 3 bin liralık bir süs eşyası görüntüsünü paylaştı. Kullanıcı, o paylaşıma "Hediyelik telefon kulübesi 3000 TL. Sizce bu ürünün maliyeti 100 TL'den fazla mıdır?" notunu düştü.
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Hediyelik telefon kulübesinin fiyatları ağızları açık bırakırken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar etikette rakam hatası olabileceğini yazdı. Bazı kullanıcılar ise ekonomiden dert yandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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