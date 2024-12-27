Şirketlerin Çalışanlarına Yolladığı Yılbaşı Paketi Twitter Kullanıcılarının Ağzını Açık Bıraktı

Yeni yıla girmemize şunun şurasında birkaç gün kaldı. Her senenin sonunda pek çok çalışan bir yandan yeni yılda maaşlarına yapılacak zammı merak ederken bir yandan da çalıştığı şirketin çalışanlarına yeni yıl sürprizi yapıp yapmayacağını düşünüyor.

Yılın sonuna doğru sosyal medyada pek çok çalışan şirketlerinin dağıttığı yılbaşı paketlerini paylaştı. O paketler ağzımızı açık bıraktı doğrusu… Paketi görenler anında şirketin adını ve nasıl iş başvurusunda bulunulacağını merak etmeye başladı…