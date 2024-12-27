Şirketlerin Çalışanlarına Yolladığı Yılbaşı Paketi Twitter Kullanıcılarının Ağzını Açık Bıraktı
Şirketlerin Çalışanlarına Yolladığı Yılbaşı Paketi Twitter Kullanıcılarının Ağzını Açık Bıraktı
Yeni yıla girmemize şunun şurasında birkaç gün kaldı. Her senenin sonunda pek çok çalışan bir yandan yeni yılda maaşlarına yapılacak zammı merak ederken bir yandan da çalıştığı şirketin çalışanlarına yeni yıl sürprizi yapıp yapmayacağını düşünüyor.
Yılın sonuna doğru sosyal medyada pek çok çalışan şirketlerinin dağıttığı yılbaşı paketlerini paylaştı. O paketler ağzımızı açık bıraktı doğrusu… Paketi görenler anında şirketin adını ve nasıl iş başvurusunda bulunulacağını merak etmeye başladı…
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2025'e girerken sosyal medyada şu sıralar şirketlerin çalışanlarına dağıttığı yılbaşı paketleri gündemde. Pek çok çalışan şirketinin dağıttığı içinde kuş sütü eksik olan paketleri paylaşmaya başladı. Paketler sosyal medya kullanıcılarının ağzını açık bıraktı...
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Şirketlerin dağıttığı paketlerde neredeyse kuş sütü eksikti... Yüksek fiyatlı içkiler, ithal atıştırmalıklar hepsi pakette mevcuttu 👇
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Sosyal medya kullanıcıları da o paketlere imrenerek baktı, şirketlerin isimlerini merak etti...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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