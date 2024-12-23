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2024’ün Kelimesinin Kalabalık Yalnızlık Olmasının Doğru Tercih Olduğunu Gösteren Yorumlar

2024’ün Kelimesinin Kalabalık Yalnızlık Olmasının Doğru Tercih Olduğunu Gösteren Yorumlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.12.2024 - 14:10

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) 1 milyon vatandaşın katılımıyla gerçekleştirdiği 'Yılın Kelimesi/Kavramı' anketinde 'Kalabalık Yalnızlık' en çok oy alan kavram oldu. Vatandaşlar, 'merhamet', 'yabancılaşma', 'algoritma', 'yozlaşma', 'yapay zeka' ve 'dijital yorgunluk' kelimelerinin yer aldığı ankette 'kalabalık yalnızlık'ı 2024'ün kelimesi olarak seçti. Sosyal medyada yapılan yorumlar ise 'kalabalık yalnızlık' kelimesinin doğru bir tercih olduğunu kanıtlar nitelikte.

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TDK, 2024'ün kelimesi/kavramı olarak vatandaşların oylarıyla "Kalabalık Yalnızlık"ın seçildiğini açıkladı. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı ankette 'kalabalık yalnızlık' zaferle ayrıldı...

TDK, 2024'ün kelimesi/kavramı olarak vatandaşların oylarıyla "Kalabalık Yalnızlık"ın seçildiğini açıkladı. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı ankette 'kalabalık yalnızlık' zaferle ayrıldı...

Detaylara bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz👇🏻

Tabii ki "Kalabalık Yalnızlık" goygoycuların diline düştü. Hadi, gelin o yorumlara hep birlikte bakalım. 👇🏻

Tabii ki "Kalabalık Yalnızlık" goygoycuların diline düştü. Hadi, gelin o yorumlara hep birlikte bakalım. 👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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