2024’ün Kelimesinin Kalabalık Yalnızlık Olmasının Doğru Tercih Olduğunu Gösteren Yorumlar
2024’ün Kelimesinin Kalabalık Yalnızlık Olmasının Doğru Tercih Olduğunu Gösteren Yorumlar
Türk Dil Kurumu'nun (TDK) 1 milyon vatandaşın katılımıyla gerçekleştirdiği 'Yılın Kelimesi/Kavramı' anketinde 'Kalabalık Yalnızlık' en çok oy alan kavram oldu. Vatandaşlar, 'merhamet', 'yabancılaşma', 'algoritma', 'yozlaşma', 'yapay zeka' ve 'dijital yorgunluk' kelimelerinin yer aldığı ankette 'kalabalık yalnızlık'ı 2024'ün kelimesi olarak seçti. Sosyal medyada yapılan yorumlar ise 'kalabalık yalnızlık' kelimesinin doğru bir tercih olduğunu kanıtlar nitelikte.
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TDK, 2024'ün kelimesi/kavramı olarak vatandaşların oylarıyla "Kalabalık Yalnızlık"ın seçildiğini açıkladı. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı ankette 'kalabalık yalnızlık' zaferle ayrıldı...
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Tabii ki "Kalabalık Yalnızlık" goygoycuların diline düştü. Hadi, gelin o yorumlara hep birlikte bakalım. 👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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