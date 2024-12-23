2024’ün Kelimesinin Kalabalık Yalnızlık Olmasının Doğru Tercih Olduğunu Gösteren Yorumlar

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) 1 milyon vatandaşın katılımıyla gerçekleştirdiği 'Yılın Kelimesi/Kavramı' anketinde 'Kalabalık Yalnızlık' en çok oy alan kavram oldu. Vatandaşlar, 'merhamet', 'yabancılaşma', 'algoritma', 'yozlaşma', 'yapay zeka' ve 'dijital yorgunluk' kelimelerinin yer aldığı ankette 'kalabalık yalnızlık'ı 2024'ün kelimesi olarak seçti. Sosyal medyada yapılan yorumlar ise 'kalabalık yalnızlık' kelimesinin doğru bir tercih olduğunu kanıtlar nitelikte.