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Asgari Ücret ve Kerem Aktürkoğlu Arasındaki Bağ Kırk Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek

Asgari Ücret ve Kerem Aktürkoğlu Arasındaki Bağ Kırk Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.12.2024 - 11:25

Bir zamanlar Galatasaray'da top koşturan Kerem Aktürkoğlu, şimdi Benfica'daki performansıyla göz dolduruyor. Aktürkoğlu, sürpriz bir hamle yaparak Instagram hesabından yaptığı çiçekli yüzüklü paylaşımla nişanlandığını duyurdu. Başarılı futbolcunun nişanı herkese sürpriz olunca Twitter'da goygoylar da art arda sıralandı. '@supernovaferdi' isimli Twitter kullanıcısı 'Asgari ücreti unutturmak için Kerem Aktürkoğlu'nu nişanlandırdılar' paylaşımını yaparak kahkaha attırdı. İşte o paylaşıma gelen yorumlar...

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Galatasaray’ın başarılı topçusu Kerem Aktürkoğlu şimdilerde Portekiz’in köklü futbol kulübü Benfica’da gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

Galatasaray’ın başarılı topçusu Kerem Aktürkoğlu şimdilerde Portekiz’in köklü futbol kulübü Benfica’da gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla nişanlandığını duyurdu. Elinde çiçeğiyle Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Aktürkoğlu’nun nişanlanması herkese sürpriz oldu.

Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla nişanlandığını duyurdu. Elinde çiçeğiyle Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Aktürkoğlu’nun nişanlanması herkese sürpriz oldu.

Sosyal medyanın gündemine oturan bu nişana dair goygoylar da eksik olmadı tabii. ‘@supernovaferdi’ isimli kullanıcı Aktürkoğlu ve asgari ücret arasındaki bağa dair attığı tweetle okuyana kahkaha attırdı.

Sosyal medyanın gündemine oturan bu nişana dair goygoylar da eksik olmadı tabii. ‘@supernovaferdi’ isimli kullanıcı Aktürkoğlu ve asgari ücret arasındaki bağa dair attığı tweetle okuyana kahkaha attırdı.
twitter.com

O paylaşıma birbirinden komik yorumlar geldi👇🏻

O paylaşıma birbirinden komik yorumlar geldi👇🏻
twitter.com

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twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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