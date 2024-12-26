Asgari Ücret ve Kerem Aktürkoğlu Arasındaki Bağ Kırk Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek

Bir zamanlar Galatasaray'da top koşturan Kerem Aktürkoğlu, şimdi Benfica'daki performansıyla göz dolduruyor. Aktürkoğlu, sürpriz bir hamle yaparak Instagram hesabından yaptığı çiçekli yüzüklü paylaşımla nişanlandığını duyurdu. Başarılı futbolcunun nişanı herkese sürpriz olunca Twitter'da goygoylar da art arda sıralandı. '@supernovaferdi' isimli Twitter kullanıcısı 'Asgari ücreti unutturmak için Kerem Aktürkoğlu'nu nişanlandırdılar' paylaşımını yaparak kahkaha attırdı. İşte o paylaşıma gelen yorumlar...