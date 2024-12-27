Her Gün Eksilen Süt Bidonlarının Akıbetini Öğrenmek İçin Güvenlik Kamerasını İzleyen Esnaf Gerçekle Karşılaştı

Yozgat’ta bir market sahibi her gün 5 litrelik su bidonlarının kaybolduğunu fark etti. Durumu çözmeye çalışan market sahibi çareyi güvenlik kamerasını izlemekte buldu.
Meğer bir anne köpek her gün marketin önüne gelip süt bidonlarını yavrularına götürüyormuş 🫶
İşte kalpleri eriten o görüntüler…
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Yozgat'ta bir market sahibi her gün eksilen süt bidonlarının akıbetini öğrenmek için güvenlik kamerasını izledi. Güvenlik kamerası ise tüm o kalpleri eriten anları saniye saniye kayıt altına almıştı...
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Görüntülerde bir anne köpeğin 5 litrelik süt bidonunu ağzıyla taşıdığı görülüyor. Market sahibi köpeğin sütü nereye götürdüğünü araştırınca yavrularına götürdüğünü öğrendi.
İşte kalp ısıtan, güzelliğiyle iç eriten o görüntüler 💓
Gelen yorumlar da video gibi kalp ısıtan cinsten 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bulmuş beleş sütü, hergün bi tane götürüyor, para pul derdi de yok nasıl olsa, oo ne güzel sütün kaymağına denk 😄