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Her Gün Eksilen Süt Bidonlarının Akıbetini Öğrenmek İçin Güvenlik Kamerasını İzleyen Esnaf Gerçekle Karşılaştı

Her Gün Eksilen Süt Bidonlarının Akıbetini Öğrenmek İçin Güvenlik Kamerasını İzleyen Esnaf Gerçekle Karşılaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.12.2024 - 22:07

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Yozgat’ta bir market sahibi her gün 5 litrelik su bidonlarının kaybolduğunu fark etti. Durumu çözmeye çalışan market sahibi çareyi güvenlik kamerasını izlemekte buldu. 

Meğer bir anne köpek her gün marketin önüne gelip süt bidonlarını yavrularına götürüyormuş 🫶 

İşte kalpleri eriten o görüntüler…

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Yozgat'ta bir market sahibi her gün eksilen süt bidonlarının akıbetini öğrenmek için güvenlik kamerasını izledi. Güvenlik kamerası ise tüm o kalpleri eriten anları saniye saniye kayıt altına almıştı...

Yozgat'ta bir market sahibi her gün eksilen süt bidonlarının akıbetini öğrenmek için güvenlik kamerasını izledi. Güvenlik kamerası ise tüm o kalpleri eriten anları saniye saniye kayıt altına almıştı...

Görüntülerde bir anne köpeğin 5 litrelik süt bidonunu ağzıyla taşıdığı görülüyor. Market sahibi köpeğin sütü nereye götürdüğünü araştırınca yavrularına götürdüğünü öğrendi.

Görüntülerde bir anne köpeğin 5 litrelik süt bidonunu ağzıyla taşıdığı görülüyor. Market sahibi köpeğin sütü nereye götürdüğünü araştırınca yavrularına götürdüğünü öğrendi.

İşte kalp ısıtan, güzelliğiyle iç eriten o görüntüler 💓

Gelen yorumlar da video gibi kalp ısıtan cinsten 👇

Gelen yorumlar da video gibi kalp ısıtan cinsten 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Turgut Güler

Bulmuş beleş sütü, hergün bi tane götürüyor, para pul derdi de yok nasıl olsa, oo ne güzel sütün kaymağına denk 😄