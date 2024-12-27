Öğretmenlerin İlahi Eşliğinde Çektiği TikTok Tadındaki Video Tepkilere Neden Oldu

Gaziantep’te bulunan Selahattin Eyyubi Ortaokulu, Instagram hesabından “Hayırlı Cumalar” temalı bir video paylaştı. Videoda arka fonda çalan ilahiyle müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenler atarlı sözlerle “Hayırlı Cumalar” diledi.
O videoya pek çok kişi tepki gösterdi. X kullanıcıları “Eğitimin durumunun geldiği” nokta sözleriyle yorum yaptı.
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Selahattin Eyyubi Ortaokulu'nun Instagram hesabından öğretmenlerin atarlı giderli sözlerle "Hayırlı Cumalar" temalı videosu tepki çekti. Tepkilerin nedeni ise eğitimcilerin öğrencilere örnek olması gerekirken ilahi eşliğinde ciddiyetsiz tavırlar sergilemesine yönelik oldu.
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Okulun sosyal medya hesabından paylaşılan video şöyleydi 👇
Videoya gelen tepkiler ise şöyle oldu👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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