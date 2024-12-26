Dünyanın Dört Bir Yanından İnsanlar Ekonomik Krize Karşı Aldığı Önlemleri Paylaştı
Dünyanın Dört Bir Yanından İnsanlar Ekonomik Krize Karşı Aldığı Önlemleri Paylaştı
Ekonomik kriz aldı başını gitti. Neredeyse aldığımız nefeslere de artık ücret biçilecek duruma geldik. Ne sağlıklı gıdaya ulaşabiliyoruz ne de ödediğimiz paranın karşılığını alabiliyoruz. Türkiye’de durum böyleyken dünyanın pek çok ülkesinde de ekonomik kriz görülüyor.
Buzzfeed’de yer alan habere göre dünyanın dört bir yanından insanlar ekonomik krize karşı aldığı bireysel önlemleri paylaştı. Gelin o ‘önlemlerin’ hepsine bir göz atalım ve dünyanın dört bir yanındaki insanlarla ortak özelliklere sahip miyiz, görelim!
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"Derinleşen ekonomik kriz" ifadesiyle sıklıkla başladığımız cümleler, yaşadığımız ekonomik krizin boyutunu anlatmak için yetersiz kalıyor. Paranın adeta değerini yitirdiği bir dönemde yaşamaya başladık.
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"Akşam yemeği yemeyi bıraktım."
“Sağlık sigortamı ve araba sigortamı iptal ettim.”
“Günde bir öğün yemek yiyorum.”
“Aboneliklerimin hepsini iptal ettim. Market alışverişlerimi süpermarket yerine ucuzluk marketlerinden yapıyorum.”
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“Artık hiçbir yiyeceği çöpe atmıyorum.”
“Son kullanma tarihi geçmeye yakın yiyecekleri indirimli marketlerden satın alıyorum.”
“Her bir ürünün fiyatını kontrol ediyorum.”
“Sık kullandığım eşyaları stoklamaya başladım.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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