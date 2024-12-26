Dünyanın Dört Bir Yanından İnsanlar Ekonomik Krize Karşı Aldığı Önlemleri Paylaştı

Ekonomik kriz aldı başını gitti. Neredeyse aldığımız nefeslere de artık ücret biçilecek duruma geldik. Ne sağlıklı gıdaya ulaşabiliyoruz ne de ödediğimiz paranın karşılığını alabiliyoruz. Türkiye’de durum böyleyken dünyanın pek çok ülkesinde de ekonomik kriz görülüyor.

Buzzfeed’de yer alan habere göre dünyanın dört bir yanından insanlar ekonomik krize karşı aldığı bireysel önlemleri paylaştı. Gelin o ‘önlemlerin’ hepsine bir göz atalım ve dünyanın dört bir yanındaki insanlarla ortak özelliklere sahip miyiz, görelim!

Kaynak