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Dünyanın Dört Bir Yanından İnsanlar Ekonomik Krize Karşı Aldığı Önlemleri Paylaştı

Dünyanın Dört Bir Yanından İnsanlar Ekonomik Krize Karşı Aldığı Önlemleri Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.12.2024 - 16:30

Ekonomik kriz aldı başını gitti. Neredeyse aldığımız nefeslere de artık ücret biçilecek duruma geldik. Ne sağlıklı gıdaya ulaşabiliyoruz ne de ödediğimiz paranın karşılığını alabiliyoruz. Türkiye’de durum böyleyken dünyanın pek çok ülkesinde de ekonomik kriz görülüyor. 

Buzzfeed’de yer alan habere göre dünyanın dört bir yanından insanlar ekonomik krize karşı aldığı bireysel önlemleri paylaştı. Gelin o ‘önlemlerin’ hepsine bir göz atalım ve dünyanın dört bir yanındaki insanlarla ortak özelliklere sahip miyiz, görelim!

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"Derinleşen ekonomik kriz" ifadesiyle sıklıkla başladığımız cümleler, yaşadığımız ekonomik krizin boyutunu anlatmak için yetersiz kalıyor. Paranın adeta değerini yitirdiği bir dönemde yaşamaya başladık.

"Derinleşen ekonomik kriz" ifadesiyle sıklıkla başladığımız cümleler, yaşadığımız ekonomik krizin boyutunu anlatmak için yetersiz kalıyor. Paranın adeta değerini yitirdiği bir dönemde yaşamaya başladık.

Pek çok ülkede de ekonomik kriz baş gösteriyor. Buzzfeed'de yer alan habere göre, insanlar ekonomik krize karşı aldıkları bireysel önlemleri paylaştı. İşte okurken kendimizde bir parça bulacağımız o paylaşımlar...

"Akşam yemeği yemeyi bıraktım."

"Akşam yemeği yemeyi bıraktım."

“İşyerim öğle yemeği veriyor, bu yüzden kahvaltıda yulaf ezmesi yiyorum ve akşamları acıkmamak için öğle yemeğini geç yiyorum.”

“Sağlık sigortamı ve araba sigortamı iptal ettim.”

“Sağlık sigortamı ve araba sigortamı iptal ettim.”

“Bunları her yıl binlerce dolar ödedim ve nadiren kullandım. Acilen yiyecek için ödeme yapmam gerekiyor.'

“Günde bir öğün yemek yiyorum.”

“Günde bir öğün yemek yiyorum.”

“Yiyecek, ilaç, elektrik ödeyecek param yok. Daha büyük değişiklik yapmam gerekecek. Benim gibi insanlar daha fazla dayanamaz.”

“Aboneliklerimin hepsini iptal ettim. Market alışverişlerimi süpermarket yerine ucuzluk marketlerinden yapıyorum.”

“Aboneliklerimin hepsini iptal ettim. Market alışverişlerimi süpermarket yerine ucuzluk marketlerinden yapıyorum.”
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“Artık hiçbir yiyeceği çöpe atmıyorum.”

“Artık hiçbir yiyeceği çöpe atmıyorum.”

“Alışverişe çıkmadan önce buzdolabımda ne varsa yiyorum. Büyük miktarda çorba yapıp bunları servis kaplarında saklıyorum. Haftada sadece bir kez et yiyoruz.”

“Son kullanma tarihi geçmeye yakın yiyecekleri indirimli marketlerden satın alıyorum.”

“Son kullanma tarihi geçmeye yakın yiyecekleri indirimli marketlerden satın alıyorum.”

“Ekmeğimi kendim yapmaya başladım. Yiyecek bütçem yerine çevrimiçi anketlerden kazandığım hediye kartlarından geliyor.”

“Her bir ürünün fiyatını kontrol ediyorum.”

“Her bir ürünün fiyatını kontrol ediyorum.”

“Broşürlere göz atıp ürünleri kontrol ediyorum, haftalık yemek planlıyorum. Bakkal alışverişimin maliyetini kuruşuna kadar bilmek hoşuma gidiyor.”

“Sık kullandığım eşyaları stoklamaya başladım.”

“Sık kullandığım eşyaları stoklamaya başladım.”

“Etiket yapıştırabileceğim kiler kaplarına yatırım yaptım. Başlangıçta büyük bir masraf ama uzun vadede bana para kazandırıyor çünkü neye sahip olduğumu ve ne kadarına sahip olduğumu tam olarak görebiliyorum, böylece aşırı satın almayı önleyebiliyorum.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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