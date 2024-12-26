Merkez Bankası’nın Yılın Son Faizinde İndirime Gitmesi Nasıl Karşılandı?

''250' indirip koridoru daraltmak ne demek?

Şahin indirim

Bankaların likidite fazla olduğunda, borçlanma faizini %46'da tutuyorsunuz. Eğer 3 puan da kalsaydı, %44,5'a kadar inebilir demek olurdu.

Bu da mevduat ve ppf faizlerini daha aşağı çekerdi. Bunu engellemek için koridor daraltıldı. Likidite sıkıştığında ise, piyasa faizi %49 olacak.

İndirim sürecine girileceği zaten belliydi. Mümkün olan en doğru şekilde yapıldığını düşünüyorum.'