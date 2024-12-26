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Ekonomi
Merkez Bankası’nın Yılın Son Faizinde İndirime Gitmesi Nasıl Karşılandı?

Merkez Bankası’nın Yılın Son Faizinde İndirime Gitmesi Nasıl Karşılandı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.12.2024 - 15:18

Merkez Bankası, aralık ayı faiz kararını açıkladı. Yılın son faizi yüzde 47.5 oldu. Mart 2024’ten bu yana faiz yüzde 50’de sabit tutuluyordu. Yılın son faizi sekiz ay sonra yüzde 50’nin aşağısına çekildi. Peki Merkez Bankası’nın aylar sonraki faiz kararına tepkiler ne oldu? Ekonomistlere göre faiz indirimi doğru ve yerinde karar. İşte Merkez Bankası'nın faiz indirimine uzmanlardan gelen yorumlar...

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Merkez Bankası aralık ayı faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47.5 olarak açıkladı. Mart ayından bu yana faizde ilk kez değişikliğe gidildi.

Merkez Bankası aralık ayı faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47.5 olarak açıkladı. Mart ayından bu yana faizde ilk kez değişikliğe gidildi.

Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı nasıl karşılandı? İşte uzman yorumları:

Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı nasıl karşılandı? İşte uzman yorumları:

Hakan Kara: "Makul ve dengeli bir başlangıç."

Hakan Kara: "Makul ve dengeli bir başlangıç."
twitter.com

'Merkez Bankasından 250 baz puan indirim ve temkinli/iyimser iletişim geldi. Mevcut kısıtlarda bana göre gayet makul ve dengeli bir başlangıç yaptılar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Bana göre Merkez Bankası elinden geleni yapıyor. Bundan sonra top diğer politikalarda. Harcama artış hızını, kamu tarafından belirlenen fiyatları, siyasi sahipliğin derecesini ve kritik kurumlara dair düzenlemeleri yakında izlemenizi öneririm.'

Mahfi Eğilmez: "Enflasyon nöbeti, hep olduğu gibi, emekçide."

Mahfi Eğilmez: "Enflasyon nöbeti, hep olduğu gibi, emekçide."
twitter.com

'TCMB, politika faizini 2,5 puan indirerek %47,5'a düşürdü. Son iki günde önce resmi enflasyonun yüzde 33 altında asgari ücret açıklanarak, ardından 2,5 puanlık faiz indirimiyle küçük ve büyük esnafın isteklerine yanıt verilmiş oldu. Enflasyon nöbeti hep olduğu gibi emekçide.'

Emre Alkin: "Boş yere yordular ülkeyi."

Emre Alkin: "Boş yere yordular ülkeyi."
twitter.com

'Merkez Bankası, bu faiz kararı ile kendi oyun planına da sadık kalmadı. Zaten mevcut plan arzu edilen sonucu vermeyecekti. Yakında yeni planı öğreniriz. Yanlış faiz patikası ve yanlış uygulamaların yan etkisini anlamış olduklarını düşünmek istiyorum. Boş yere yordular ülkeyi.'

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İris Cibre: "Mümkün olan en doğru şekilde yapıldığını düşünüyorum."

İris Cibre: "Mümkün olan en doğru şekilde yapıldığını düşünüyorum."
twitter.com

''250' indirip koridoru daraltmak ne demek?

Şahin indirim

Bankaların likidite fazla olduğunda, borçlanma faizini %46'da tutuyorsunuz. Eğer 3 puan da kalsaydı, %44,5'a kadar inebilir demek olurdu.

Bu da mevduat ve ppf faizlerini daha aşağı çekerdi. Bunu engellemek için koridor daraltıldı. Likidite sıkıştığında ise, piyasa faizi %49 olacak.

İndirim sürecine girileceği zaten belliydi. Mümkün olan en doğru şekilde yapıldığını düşünüyorum.'

Hayri Kozanoğlu: "Merkez Bankası, 'nas ne diyorsa' onu yapmaya başladı"

Hayri Kozanoğlu: "Merkez Bankası, 'nas ne diyorsa' onu yapmaya başladı"
twitter.com

'Şükürler olsun Merkez Bankası,”nas ne diyorsa” onu yapmaya başladı, politika faizini 250 baz puan düşürdü!

Milyonlarca asgari ücretlinin yaşamı 'sıcak paranın' çıkarlarına kurban edildi!

Şöyle,%50 politika faizinin ekonomiyi yavaşlattığı görüldü.

Faizin indirilmesi karşısında ancak enflasyonu düşürmek için kararlı olunduğu mesajı verilerek TL’den ani çıkışların önleneceği düşünüldü.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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