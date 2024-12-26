Merkez Bankası’nın Yılın Son Faizinde İndirime Gitmesi Nasıl Karşılandı?
Merkez Bankası’nın Yılın Son Faizinde İndirime Gitmesi Nasıl Karşılandı?
Merkez Bankası, aralık ayı faiz kararını açıkladı. Yılın son faizi yüzde 47.5 oldu. Mart 2024’ten bu yana faiz yüzde 50’de sabit tutuluyordu. Yılın son faizi sekiz ay sonra yüzde 50’nin aşağısına çekildi. Peki Merkez Bankası’nın aylar sonraki faiz kararına tepkiler ne oldu? Ekonomistlere göre faiz indirimi doğru ve yerinde karar. İşte Merkez Bankası'nın faiz indirimine uzmanlardan gelen yorumlar...
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Merkez Bankası aralık ayı faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47.5 olarak açıkladı. Mart ayından bu yana faizde ilk kez değişikliğe gidildi.
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Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı nasıl karşılandı? İşte uzman yorumları:
Hakan Kara: "Makul ve dengeli bir başlangıç."
Mahfi Eğilmez: "Enflasyon nöbeti, hep olduğu gibi, emekçide."
Emre Alkin: "Boş yere yordular ülkeyi."
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İris Cibre: "Mümkün olan en doğru şekilde yapıldığını düşünüyorum."
Hayri Kozanoğlu: "Merkez Bankası, 'nas ne diyorsa' onu yapmaya başladı"
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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