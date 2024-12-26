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Merkez Bankası Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı: Sekiz Ay Sonra İlk Kez Faiz İndirildi, Yüzde 47.5 Oldu

Merkez Bankası Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı: Sekiz Ay Sonra İlk Kez Faiz İndirildi, Yüzde 47.5 Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.12.2024 - 14:00

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararını saat 14.00’da açıkladı. Asgari ücrete yüzde 30 zam kararının ardından 8 aydır yüzde 50’de sabit tutulan faizde indirime gidildi. Merkez Bankası 250 baz puanlık faiz indirimine gitti. Aralık ayı faizi yüzde 47.5 olarak açıklandı.

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Merkez Bankası, yılın son faiz kararını açıkladı. 8 aydır yüzde 50’de sabit tutulan faiz Aralık ayında yüzde 47.5 oldu.

Merkez Bankası, yılın son faiz kararını açıkladı. 8 aydır yüzde 50’de sabit tutulan faiz Aralık ayında yüzde 47.5 oldu.

Faiz Mart 2024'ten bu yana yüzde 50'de sabit tutuluyordu. PPK tarafından yapılan açıklamada 'Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir' denildi.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır” denildi.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır” denildi.

'Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşmektedir. 

İşlenmemiş gıda enflasyonu önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında ılımlı görünmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.'

"Sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir."

"Sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir."

'Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. 

Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. 

Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.'

"Kurul enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir."

"Kurul enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir."

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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nukleerbaslikliterlik

Madem insanlar 22 bine mahkum edildi faiz düşmemeliydi ama ekonomist birinin sabredemeyeceği belliydi.

Arwen

Faiz yüksek, enflasyon yüksek, döviz yüksek, vergiler yüksek, alım gücü yerlerde. Ekonomi modellerimizle dünyada alay konusuyuz haberleri yok.

Murat aksu

dolar simdi fırlar