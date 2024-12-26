Merkez Bankası Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı: Sekiz Ay Sonra İlk Kez Faiz İndirildi, Yüzde 47.5 Oldu

Faiz Mart 2024'ten bu yana yüzde 50'de sabit tutuluyordu. PPK tarafından yapılan açıklamada 'Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir' denildi.