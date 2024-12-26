Merkez Bankası Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı: Sekiz Ay Sonra İlk Kez Faiz İndirildi, Yüzde 47.5 Oldu
Merkez Bankası Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı: Sekiz Ay Sonra İlk Kez Faiz İndirildi, Yüzde 47.5 Oldu
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararını saat 14.00’da açıkladı. Asgari ücrete yüzde 30 zam kararının ardından 8 aydır yüzde 50’de sabit tutulan faizde indirime gidildi. Merkez Bankası 250 baz puanlık faiz indirimine gitti. Aralık ayı faizi yüzde 47.5 olarak açıklandı.
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Merkez Bankası, yılın son faiz kararını açıkladı. 8 aydır yüzde 50’de sabit tutulan faiz Aralık ayında yüzde 47.5 oldu.
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Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır” denildi.
"Sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir."
"Kurul enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Madem insanlar 22 bine mahkum edildi faiz düşmemeliydi ama ekonomist birinin sabredemeyeceği belliydi.
Faiz yüksek, enflasyon yüksek, döviz yüksek, vergiler yüksek, alım gücü yerlerde. Ekonomi modellerimizle dünyada alay konusuyuz haberleri yok.
dolar simdi fırlar