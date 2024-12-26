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Marketlerde Zam Mesaisi: Yeni Asgari Ücret Cebe Girmeden Etiketler Değişti

Marketlerde Zam Mesaisi: Yeni Asgari Ücret Cebe Girmeden Etiketler Değişti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.12.2024 - 13:22

Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam milyonlarca çalışanın cebine şubat ayında girecek. Ancak asgari ücret daha vatandaşın cebine girmeden fırsatçıları harekete geçirdi. Zammı fırsat bilen market raflarda etiketleri değiştirdi. 

Ancak Ticaret Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak “Tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır” denildi.

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Asgari ücretin 17 bin 2 TL'den 22 bin 104 TL'ye çıkarılmasını fırsat bilen marketler harekete geçti. Marketler daha vatandaşın cebine asgari ücret girmeden etiket değiştirme mesaisine başladı.

Asgari ücretin 17 bin 2 TL'den 22 bin 104 TL'ye çıkarılmasını fırsat bilen marketler harekete geçti. Marketler daha vatandaşın cebine asgari ücret girmeden etiket değiştirme mesaisine başladı.

Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli değildi ancak açıklanacağı hafta belliydi. Pek çok market de asgari ücretin açıklanacağı hafta etiketlerini değiştirdi. Marketlerin etiketlerindeki tarih dikkat çekti.

Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli değildi ancak açıklanacağı hafta belliydi. Pek çok market de asgari ücretin açıklanacağı hafta etiketlerini değiştirdi. Marketlerin etiketlerindeki tarih dikkat çekti.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı fırsatçılara karşı açıklama yayımladı. Bakanlığın açıklamasında "Fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır” denildi.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı fırsatçılara karşı açıklama yayımladı. Bakanlığın açıklamasında "Fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır” denildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz.

İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı Ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır.

Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz.'

"Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, aç gözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz."

"Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, aç gözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz."

'2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında bütün denetim cezaları arttırılarak uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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