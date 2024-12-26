Marketlerde Zam Mesaisi: Yeni Asgari Ücret Cebe Girmeden Etiketler Değişti
Marketlerde Zam Mesaisi: Yeni Asgari Ücret Cebe Girmeden Etiketler Değişti
Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam milyonlarca çalışanın cebine şubat ayında girecek. Ancak asgari ücret daha vatandaşın cebine girmeden fırsatçıları harekete geçirdi. Zammı fırsat bilen market raflarda etiketleri değiştirdi.
Ancak Ticaret Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak “Tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır” denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücretin 17 bin 2 TL'den 22 bin 104 TL'ye çıkarılmasını fırsat bilen marketler harekete geçti. Marketler daha vatandaşın cebine asgari ücret girmeden etiket değiştirme mesaisine başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli değildi ancak açıklanacağı hafta belliydi. Pek çok market de asgari ücretin açıklanacağı hafta etiketlerini değiştirdi. Marketlerin etiketlerindeki tarih dikkat çekti.
Öte yandan Ticaret Bakanlığı fırsatçılara karşı açıklama yayımladı. Bakanlığın açıklamasında "Fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır” denildi.
"Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, aç gözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın