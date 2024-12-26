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Gazeteci Cem Küçük Asgari Ücret Zammını Eleştirdi: "Sokakta Bir Kişi Bile Memnun Değil"

Gazeteci Cem Küçük Asgari Ücret Zammını Eleştirdi: "Sokakta Bir Kişi Bile Memnun Değil"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.12.2024 - 12:56

2025 asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL seviyesine çıkartıldı. Toplumun her kesimi yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete tepki gösterdi. Milyonlarca çalışan asgari ücret zammını yetersiz bulurken eleştirenlerden birisi de iktidara yakın Gazeteci Cem Küçük oldu. 

Asgari ücret maratonu boyunca 2025 zammıyla maaşın 24 bin-24 bin 500 olacağını tahmin eden Küçük, Ekol TV yayınında eleştirilerde bulundu. Küçük, “Sokakta bir kişi bile memnun değil” dedi. 

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Asgari ücret 2025 yılı için yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltildi. Beklenenin altında kalan bu zam büyük tepki çekti. Milyonlarca çalışan yapılan zam karşısında hayal kırıklığına uğradı.

Asgari ücret 2025 yılı için yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltildi. Beklenenin altında kalan bu zam büyük tepki çekti. Milyonlarca çalışan yapılan zam karşısında hayal kırıklığına uğradı.

2025 asgari ücret zammı 24 Aralık 2024 Salı akşamı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürpriz bir şekilde dördüncü toplantıyı gerçekleştirdi ve yeni ücretlerin 22 bin 104 TL'ye yükseltildiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Aralık 2024 Çarşamba günü gerçekleştirdiği AK Parti Grup Toplantısı'nda asgari ücrete ek zam kapılarını kapatarak 'Hayırlı olsun' diledi.

İktidara yakın gazeteci Cem Küçük, Ekol TV'de katıldığı canlı yayında asgari ücrete dair eleştirilerde bulundu.

İktidara yakın gazeteci Cem Küçük, Ekol TV'de katıldığı canlı yayında asgari ücrete dair eleştirilerde bulundu.

Gazeteci Cem Küçük, 2025 asgari ücretin 24 bin-24 bin 500 arasında olacağını tahmin ediyordu.

"Sokakta bir kişi bile memnun değil" ifadelerini kullanan Küçük, pasaport ve vergi harcı gibi pek çok kalemin fiyatını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 43.93 olarak zamlanmasını hatırlattı.

"Sokakta bir kişi bile memnun değil" ifadelerini kullanan Küçük, pasaport ve vergi harcı gibi pek çok kalemin fiyatını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 43.93 olarak zamlanmasını hatırlattı.

"Sayın Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz da enflasyonu tutması için böyle rakamın olması gerektiğini söyledikleri için böyle oldu."

"Sayın Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz da enflasyonu tutması için böyle rakamın olması gerektiğini söyledikleri için böyle oldu."

'Ekonomi yönetimi ve iş insanlarının dediği oldu. Açıklanan rakamlar sevindirici olmaktan çok uzak; sokakta bir kişi bile memnun değil. 

Çıkan enflasyonun altında ilk kez zam verdi. Hükümet pasaport harcına, vergi harcın trafik cezalarında yüzde 43.9 zam yaptı. 

Onu da 30 yapsaydınız o zaman.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Turgut Güler

Sen o renkli canını sıkma, ümmet asgari ücretle tek göz odada yaşam mücadelesi verir, tezek yakar, çöpten yiyecek bulur yine de reisi yedirmez