Gazeteci Cem Küçük Asgari Ücret Zammını Eleştirdi: "Sokakta Bir Kişi Bile Memnun Değil"
Gazeteci Cem Küçük Asgari Ücret Zammını Eleştirdi: "Sokakta Bir Kişi Bile Memnun Değil"
2025 asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL seviyesine çıkartıldı. Toplumun her kesimi yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete tepki gösterdi. Milyonlarca çalışan asgari ücret zammını yetersiz bulurken eleştirenlerden birisi de iktidara yakın Gazeteci Cem Küçük oldu.
Asgari ücret maratonu boyunca 2025 zammıyla maaşın 24 bin-24 bin 500 olacağını tahmin eden Küçük, Ekol TV yayınında eleştirilerde bulundu. Küçük, “Sokakta bir kişi bile memnun değil” dedi.
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Asgari ücret 2025 yılı için yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltildi. Beklenenin altında kalan bu zam büyük tepki çekti. Milyonlarca çalışan yapılan zam karşısında hayal kırıklığına uğradı.
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İktidara yakın gazeteci Cem Küçük, Ekol TV'de katıldığı canlı yayında asgari ücrete dair eleştirilerde bulundu.
"Sokakta bir kişi bile memnun değil" ifadelerini kullanan Küçük, pasaport ve vergi harcı gibi pek çok kalemin fiyatını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 43.93 olarak zamlanmasını hatırlattı.
"Sayın Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz da enflasyonu tutması için böyle rakamın olması gerektiğini söyledikleri için böyle oldu."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Sen o renkli canını sıkma, ümmet asgari ücretle tek göz odada yaşam mücadelesi verir, tezek yakar, çöpten yiyecek bulur yine de reisi yedirmez