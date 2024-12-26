Gazeteci Cem Küçük Asgari Ücret Zammını Eleştirdi: "Sokakta Bir Kişi Bile Memnun Değil"

'Ekonomi yönetimi ve iş insanlarının dediği oldu. Açıklanan rakamlar sevindirici olmaktan çok uzak; sokakta bir kişi bile memnun değil.

Çıkan enflasyonun altında ilk kez zam verdi. Hükümet pasaport harcına, vergi harcın trafik cezalarında yüzde 43.9 zam yaptı.

Onu da 30 yapsaydınız o zaman.'