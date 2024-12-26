Emekli Maaşı Kaç TL Olacak? Asgari Ücreti Nokta Atışı Bilen Özgür Erdursun Emekli Zammı İçin Rakam Açıkladı
Emekli Maaşı Kaç TL Olacak? Asgari Ücreti Nokta Atışı Bilen Özgür Erdursun Emekli Zammı İçin Rakam Açıkladı
Asgari ücretin 2025'te geçerli olmak üzere 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının yankısı sürüyor. Şimdi ise gözler emekli maaşına yapılacak zamma çevrildi. Mevcutta en düşük aylık 12 bin 500 TL. Milyonlarca emekli açlık sınırı altında yaşarken asgari ücrete yapılan zam emeklileri kara kara düşündürmeye başladı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücreti nokta atışı bilmişti. Şimdi ise Erdursun, Dünya gazetesinde yayımlanan köşe yazısında emekli maaşının ne kadar olacağını yazdı.
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Asgari ücretin 2025'te 22 bin 104 TL olması vatandaşta hayal kırıklığı yarattı. Yüzde 30 zammı az bulan vatandaşlar şimdi emekli maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor.
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Milyonlarca emekli açlık sınırı altında yaşarken aylıklarına etkili zam yapılmasını bekliyor. Mevcutta en düşük aylık 12 bin 500 lira. Peki yeni yılda emekliye ne kadar zam yapılacak?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret tahminini nokta atışı bilmişti. Erdursun, şimdi ise Dünya gazetesinde yayımlanan köşe yazısında emekli maaşına yapılacak zammı yazdı.
"En düşük tamamlanan aylık olan 12.500 TL’nin 15.000 TL’ye tamamlanacağını düşünüyorum."
“Seyyanen zam yapılacağını düşünmüyorum.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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