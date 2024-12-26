Emekli Maaşı Kaç TL Olacak? Asgari Ücreti Nokta Atışı Bilen Özgür Erdursun Emekli Zammı İçin Rakam Açıkladı

Asgari ücretin 2025'te geçerli olmak üzere 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının yankısı sürüyor. Şimdi ise gözler emekli maaşına yapılacak zamma çevrildi. Mevcutta en düşük aylık 12 bin 500 TL. Milyonlarca emekli açlık sınırı altında yaşarken asgari ücrete yapılan zam emeklileri kara kara düşündürmeye başladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücreti nokta atışı bilmişti. Şimdi ise Erdursun, Dünya gazetesinde yayımlanan köşe yazısında emekli maaşının ne kadar olacağını yazdı.

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