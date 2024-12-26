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Emekli Maaşı Kaç TL Olacak? Asgari Ücreti Nokta Atışı Bilen Özgür Erdursun Emekli Zammı İçin Rakam Açıkladı

Emekli Maaşı Kaç TL Olacak? Asgari Ücreti Nokta Atışı Bilen Özgür Erdursun Emekli Zammı İçin Rakam Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.12.2024 - 10:53

Asgari ücretin 2025'te geçerli olmak üzere 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının yankısı sürüyor. Şimdi ise gözler emekli maaşına yapılacak zamma çevrildi. Mevcutta en düşük aylık 12 bin 500 TL. Milyonlarca emekli açlık sınırı altında yaşarken asgari ücrete yapılan zam emeklileri kara kara düşündürmeye başladı. 

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücreti nokta atışı bilmişti. Şimdi ise Erdursun, Dünya gazetesinde yayımlanan köşe yazısında emekli maaşının ne kadar olacağını yazdı. 

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Asgari ücretin 2025'te 22 bin 104 TL olması vatandaşta hayal kırıklığı yarattı. Yüzde 30 zammı az bulan vatandaşlar şimdi emekli maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor.

Asgari ücretin 2025'te 22 bin 104 TL olması vatandaşta hayal kırıklığı yarattı. Yüzde 30 zammı az bulan vatandaşlar şimdi emekli maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor.

2024'te 17 bin 2 TL olan asgari ücrete 2025 yılında geçerli olacak şekilde yüzde 30 zam yapıldı. Asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL'ye yükseldi.

Milyonlarca emekli açlık sınırı altında yaşarken aylıklarına etkili zam yapılmasını bekliyor. Mevcutta en düşük aylık 12 bin 500 lira. Peki yeni yılda emekliye ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca emekli açlık sınırı altında yaşarken aylıklarına etkili zam yapılmasını bekliyor. Mevcutta en düşük aylık 12 bin 500 lira. Peki yeni yılda emekliye ne kadar zam yapılacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret tahminini nokta atışı bilmişti. Erdursun, şimdi ise Dünya gazetesinde yayımlanan köşe yazısında emekli maaşına yapılacak zammı yazdı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret tahminini nokta atışı bilmişti. Erdursun, şimdi ise Dünya gazetesinde yayımlanan köşe yazısında emekli maaşına yapılacak zammı yazdı.

Kaynak

"En düşük tamamlanan aylık olan 12.500 TL’nin 15.000 TL’ye tamamlanacağını düşünüyorum."

"En düşük tamamlanan aylık olan 12.500 TL’nin 15.000 TL’ye tamamlanacağını düşünüyorum."

Erdursun, en düşük emekli aylıklarının 15 bin TL olacağı görüşünde. 

“SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %17, me­mur ve memur emeklilerine %12 enflasyon farkı 3 Ocak 2025’de son aralık ayı enflas­yonu açıklandığında ortaya çıkacak” diyen Erdursun, seyyanen zam beklentisine dair de tahminini paylaştı.

“Seyyanen zam yapılacağını düşünmüyorum.”

“Seyyanen zam yapılacağını düşünmüyorum.”

Hükümetin refah payı verebileceğine dikkat çeken Erdurusn, bu oranı 3 puan olarak beklediğine vurgu yaparak “Daha sonra ayrıca 5 puan da Cumhurbaşkanı tarafından açıklanabi­lir. Emeklilere artış oranının %25 civarın­da olacağını öngörüyorum.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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