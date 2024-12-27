Rize'de Petrol Bulundu: Twitter Kullanıcıları Yorum Yapmadan Duramadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rize'de petrol bulunduğunu ve yakın zamanda sondaj yapmaya başlayacaklarını belirtti. Sabah'tan Dilek Güngör'e konuşan Bakan Bayraktar, 'Rize Çayeli'nde petrol olduğu her zaman söylenen lokasyonda tespitimiz var. Onun sondajını yapmak istiyoruz.' dedi.

Bu açıklamaların ardından tabii ki sosyal medyadaki kullanıcılardan da güldüren yorumlar geldi. İşte Rize'de petrol bulunmasına gelen tepkiler.