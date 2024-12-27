onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Rize'de Petrol Bulundu: Twitter Kullanıcıları Yorum Yapmadan Duramadı

Rize'de Petrol Bulundu: Twitter Kullanıcıları Yorum Yapmadan Duramadı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.12.2024 - 16:34

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rize'de petrol bulunduğunu ve yakın zamanda sondaj yapmaya başlayacaklarını belirtti. Sabah'tan Dilek Güngör'e konuşan Bakan Bayraktar, 'Rize Çayeli'nde petrol olduğu her zaman söylenen lokasyonda tespitimiz var. Onun sondajını yapmak istiyoruz.' dedi.

Bu açıklamaların ardından tabii ki sosyal medyadaki kullanıcılardan da güldüren yorumlar geldi. İşte Rize'de petrol bulunmasına gelen tepkiler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rize’de petrol bulunduğunu açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rize’de petrol bulunduğunu açıkladı.

Sabah gazetesinden Dilek Güngör’e konuşan Bakan Bayraktar, “Rize Çayeli'nde petrol olduğu her zaman söylenen lokasyonda tespitimiz var. Onun sondajını yapmak istiyoruz' dedi.

Kaynak

Bakan Bayraktar’ın bu açıklamasının ardından Twitter (X) kullanıcıları kendisini yorum yapmaktan alıkoyamadı. Vatandaşlar ‘zammın ayak sesi’ olduğunu belirtti.

Bakan Bayraktar’ın bu açıklamasının ardından Twitter (X) kullanıcıları kendisini yorum yapmaktan alıkoyamadı. Vatandaşlar ‘zammın ayak sesi’ olduğunu belirtti.

İşte Rize’de petrol bulunmasına yapılan kah güldüren kah acının tatlı tebessümünü yaptıran o yorumlar👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mesut Mutlu Bahtiyar

Bakü Ceyhan boru hattını delmiş felan olmasınlar???

Mehmet

Direk araca koyup kullanabilecekmiyiz 😃ex bakan öyle diyodu 🤭

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.