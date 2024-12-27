Rize'de Petrol Bulundu: Twitter Kullanıcıları Yorum Yapmadan Duramadı
Rize'de Petrol Bulundu: Twitter Kullanıcıları Yorum Yapmadan Duramadı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rize'de petrol bulunduğunu ve yakın zamanda sondaj yapmaya başlayacaklarını belirtti. Sabah'tan Dilek Güngör'e konuşan Bakan Bayraktar, 'Rize Çayeli'nde petrol olduğu her zaman söylenen lokasyonda tespitimiz var. Onun sondajını yapmak istiyoruz.' dedi.
Bu açıklamaların ardından tabii ki sosyal medyadaki kullanıcılardan da güldüren yorumlar geldi. İşte Rize'de petrol bulunmasına gelen tepkiler.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rize’de petrol bulunduğunu açıkladı.
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Bakan Bayraktar’ın bu açıklamasının ardından Twitter (X) kullanıcıları kendisini yorum yapmaktan alıkoyamadı. Vatandaşlar ‘zammın ayak sesi’ olduğunu belirtti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bakü Ceyhan boru hattını delmiş felan olmasınlar???
Direk araca koyup kullanabilecekmiyiz 😃ex bakan öyle diyodu 🤭
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