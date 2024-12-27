onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Engellilerin ÖTV’siz Araçlarında Yeni Kurallar: ÖTV’siz Alınabilecek Araçlar Belli Oldu

Engellilerin ÖTV’siz Araçlarında Yeni Kurallar: ÖTV’siz Alınabilecek Araçlar Belli Oldu

ÖTV
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.12.2024 - 09:55

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, engelli vatandaşlara yönelik satılan ÖTV'siz araçlar için yeni kararlar alındı. Bundan böyle ÖTV'siz engelli aracına yüzde 40 yerlilik oranı getirildi ve ÖTV muafiyeti üst limiti ise 2 milyon 247 bin 114 TL'ye çıkarıldı. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Engelli vatandaşlara yönelik ÖTV'siz araç satışına yeni kurallar getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖTV'siz engelli aracı alacak olanlar yüzde 40 yerlilik oranına sahip modelleri tercih edebilecek.

Engelli vatandaşlara yönelik ÖTV'siz araç satışına yeni kurallar getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖTV'siz engelli aracı alacak olanlar yüzde 40 yerlilik oranına sahip modelleri tercih edebilecek.

Engellilerin araç alımlarındaki istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Engellilerin araç alımlarındaki istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

ÖTV muafiyetinden yararlanacak araç sayısı eskiye göre azaldı. İşte ÖTV’siz alınabilecek arabalar:

ÖTV muafiyetinden yararlanacak araç sayısı eskiye göre azaldı. İşte ÖTV’siz alınabilecek arabalar:

Toyota Corolla

Toyota C-HR

Togg T10X

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Cross Wagon

Renault Clio

Renault Megane

Renault Duster.

Engelli araçları artık 5 yıl yerine 10 yılda bir değiştirilebilecek. Bu süre zarfında araç satılamayacak.

Engelli araçları artık 5 yıl yerine 10 yılda bir değiştirilebilecek. Bu süre zarfında araç satılamayacak.

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın