Engellilerin ÖTV’siz Araçlarında Yeni Kurallar: ÖTV’siz Alınabilecek Araçlar Belli Oldu
Engellilerin ÖTV’siz Araçlarında Yeni Kurallar: ÖTV’siz Alınabilecek Araçlar Belli Oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, engelli vatandaşlara yönelik satılan ÖTV'siz araçlar için yeni kararlar alındı. Bundan böyle ÖTV'siz engelli aracına yüzde 40 yerlilik oranı getirildi ve ÖTV muafiyeti üst limiti ise 2 milyon 247 bin 114 TL'ye çıkarıldı.
İşte detaylar…
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Engelli vatandaşlara yönelik ÖTV'siz araç satışına yeni kurallar getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖTV'siz engelli aracı alacak olanlar yüzde 40 yerlilik oranına sahip modelleri tercih edebilecek.
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Engellilerin araç alımlarındaki istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
ÖTV muafiyetinden yararlanacak araç sayısı eskiye göre azaldı. İşte ÖTV’siz alınabilecek arabalar:
Engelli araçları artık 5 yıl yerine 10 yılda bir değiştirilebilecek. Bu süre zarfında araç satılamayacak.
2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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