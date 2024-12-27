“Yanlış Okumadınız” Diyerek Uyardı: Fransa'dan Dönen İncirde 20 Kat Zehir Çıktı
“Yanlış Okumadınız” Diyerek Uyardı: Fransa'dan Dönen İncirde 20 Kat Zehir Çıktı
Fransa, Türkiye menşeli kuru incir için 'uyarı' yayınladı. İncirdeki aflatoksin ve toplam mikotoksin izin verilen sınır değerin tam 20 katı çıktı. Doç. Dr. Yavuz, 'Yanlış okumadınız' dedi.
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Türkiye’den ihraç edilen ancak yüksek miktarda pestisit ya da aflatoksin bulunduğu gerekçesi ile iade edilen ürün sayısı her geçen gün artıyor.
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Avrupa Birliği Komisyonu Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) bu kez Fransa'ya gönderilen kuru incir için alarm verdi.
Halk sağlığı uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fransa Türkiye menşeli bir gıda ile ilgili uyarı yayınladı. Ürün kuru incir. Aflatoksin ve toplam mikotoksin izin verilen sınır değerin tam 20 katı. Evet ne siz yanlış okudunuz ne ben yanlış yazdım Sınır değerin tam 20 katı Aflatoksinler en toksik mikotoksinler arasında" dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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