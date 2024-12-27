İstanbul’da Tarihi Proje: Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı Birbirine Bağlanıyor!
İstanbul’da Tarihi Proje: Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı Birbirine Bağlanıyor!
İstanbul’da şehrin iki ayrı ucunda yer alan İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı hızlı trenle birbirine bağlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yapılacak yeni hat için 2025 yılında ihaleye çıkacaklarını açıkladı.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı hızlı trenle birbirine bağlanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yapılacak yeni hat için 2025 yılında ihaleye çıkacaklarını açıkladı.
Uraloğlu dev projeye ilişkin "Gebze'den başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek ve İstanbul Havalimanı'na, oradan da Çatalca'ya bağlanan yaklaşık 120 kilometrelik bir projemiz var. Hattın finansmanı için Dünya Bankası'yla konuşuyoruz, finanse edecekler. 2025 yılında inşallah ihalesini yaparak bunu bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın