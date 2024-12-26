ChatGPT Çöktü! Dünya Çapında Sorun Yaşanıyor!

OpenAI, sorunun ChatGPT, API ve Sora'yı ilgilendirdiğini belirtti. Küresel çapta sorun yaşadığını kabul eden OpenAI, sorunun tespit edildiğini de duyurdu.

'Sorun bir üst akış sağlayıcısından kaynaklanıyor ve şu anda izliyoruz.' açıklamasında bulunana şirket, 'mümkün olan en kısa sürede bir güncelleme yayınlayacağız.' diyerek sorunun çözülmeye çalıştığını duyurdu.