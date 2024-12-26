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ChatGPT Çöktü! Dünya Çapında Sorun Yaşanıyor!

ChatGPT Çöktü! Dünya Çapında Sorun Yaşanıyor!

Yapay Zeka ChatGPT
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 23:42

Son yılların gündemden düşmeyen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim sağlanamıyor. Dünyanın pek çok yerinden birçok kullanıcının erişim sağlayamadığı ChatGPT'nin ne zaman düzeleceği ise merak konusu. Peki, ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? OpenAI'dan açıklama geldi mi?

İşte, detaylar...

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Dünyanın en yaygın kullanılan yapay zeka uygulamalarından biri olan ChatGPT'ye erişim sorunu yaşanıyor.

Dünyanın en yaygın kullanılan yapay zeka uygulamalarından biri olan ChatGPT'ye erişim sorunu yaşanıyor.

Kullanıcıların saat 22.00'den itibaren bildirmeye başladığı erişim sorunu akıllara eşirim engelinden sohbet robotunun çöktüğüne pek çok tartışmayı beraberinde getiriyor.

Sorunu sosyal medya üzerinden paylaşan kullanıcılardan bazıları “dahili sunucu hatası” aldıklarını ifade ediyor.

Sorunu sosyal medya üzerinden paylaşan kullanıcılardan bazıları “dahili sunucu hatası” aldıklarını ifade ediyor.

Hatırlarsanız, ChatGPT geçtiğimiz Haziran ayında da yapay zeka araçlarını etkileyen bir erişim sorunu ile gündeme gelmişti.

ChatGPT eşirim sorunana dair açıklama ise OpenAI'dan geldi!

ChatGPT eşirim sorunana dair açıklama ise OpenAI'dan geldi!

OpenAI, sorunun ChatGPT, API ve Sora'yı ilgilendirdiğini belirtti. Küresel çapta sorun yaşadığını kabul eden OpenAI, sorunun tespit edildiğini de duyurdu. 

'Sorun bir üst akış sağlayıcısından kaynaklanıyor ve şu anda izliyoruz.' açıklamasında bulunana şirket, 'mümkün olan en kısa sürede bir güncelleme yayınlayacağız.' diyerek sorunun çözülmeye çalıştığını duyurdu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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