ChatGPT Çöktü! Dünya Çapında Sorun Yaşanıyor!
ChatGPT Çöktü! Dünya Çapında Sorun Yaşanıyor!
Son yılların gündemden düşmeyen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim sağlanamıyor. Dünyanın pek çok yerinden birçok kullanıcının erişim sağlayamadığı ChatGPT'nin ne zaman düzeleceği ise merak konusu. Peki, ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? OpenAI'dan açıklama geldi mi?
İşte, detaylar...
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Dünyanın en yaygın kullanılan yapay zeka uygulamalarından biri olan ChatGPT'ye erişim sorunu yaşanıyor.
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Sorunu sosyal medya üzerinden paylaşan kullanıcılardan bazıları “dahili sunucu hatası” aldıklarını ifade ediyor.
ChatGPT eşirim sorunana dair açıklama ise OpenAI'dan geldi!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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