onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
ChatGBT Çöktü mü, Neden Çöktü? 26 Aralık 2024 ChatGBT Neden Çalışmıyor, Ne Zaman Düzelecek?

ChatGBT Çöktü mü, Neden Çöktü? 26 Aralık 2024 ChatGBT Neden Çalışmıyor, Ne Zaman Düzelecek?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 23:37

''ChatGBT Çöktü mü, Neden Çöktü?'' soruları internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. 26 Aralık 2024 Perşembe akşam saatlerinde kullanıcılar OpenAI’ın popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGBT'yi kullanamadıklarını paylaştı. Peki ChatGBT Neden Çalışmıyor, Ne Zaman Düzelecek?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ChatGBT Çöktü mü?

ChatGBT Çöktü mü?

26 Aralık 2024 Perşembe akşam saatlerinde kullanıcılar yapay zeka uygulamasını kullanamadıklarını paylaştı. Kullanıcılar sık sık 'Request is not allowed.' cevabıyla karşılaşılıyor.

ChatGBT Ne Zaman Düzelecek?

ChatGBT Ne Zaman Düzelecek?

OpenAI tarafından geliştirilen ve diyalog konusunda uzmanlaşmış bir yapay zeka sohbet botu olan ChatGBT'nin neden çalışmadığına dair ilk açıklama OpenAl'dan geldi. OpenAI sorunun ChatGPT, API ve metin-video oluşturucu Sora'nın küresel çapta sorun yaşadığını kabul etti. Ancak ne zaman düzeleceği henüz belirtilmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın