Bir Erişim Engeli Daha: BTK Spor Takip Uygulaması Sofascore'a Erişimi Engelledi
Bir Erişim Engeli Daha: BTK Spor Takip Uygulaması Sofascore'a Erişimi Engelledi
BTK, geçtiğimiz aylarda Instagram, Discord ve Roblox gibi popüler uygulamalara erişim engeli getirmişti. Son olarak spor takip uygulaması Sofascore'a erişim engeli getirildiği görüldü. Sofascore'a girmek isteyenler, BTK tarafından hazırlanmış bir uyarı mesajı alıyorlar.
BTK'nin resmi internet sitesinde ise Sofascore'a dair resmi karar yer alıyor.
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BTK, geçtiğimiz aylarda Discord ve Roblox gibi çevrimiçi oyun platformlarına erişim engeli getirdi.
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BTK, son olarak spor takip uygulaması olan Sofascore'a erişim engeli getirdi.
Sofascore'un internet sitesine girmeye çalışan kullanıcılar, aşağıdaki mesajla karşılaştı;
BTK'ye ait sorgulama sayfasında Sofascore domain adı aratıldığında ise "sofascore.com, 24/12/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-951950 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri görüldü.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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