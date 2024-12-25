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Bir Erişim Engeli Daha: BTK Spor Takip Uygulaması Sofascore'a Erişimi Engelledi

Bir Erişim Engeli Daha: BTK Spor Takip Uygulaması Sofascore'a Erişimi Engelledi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 11:21

BTK, geçtiğimiz aylarda Instagram, Discord ve Roblox gibi popüler uygulamalara erişim engeli getirmişti. Son olarak spor takip uygulaması Sofascore'a erişim engeli getirildiği görüldü. Sofascore'a girmek isteyenler, BTK tarafından hazırlanmış bir uyarı mesajı alıyorlar. 

BTK'nin resmi internet sitesinde ise Sofascore'a dair resmi karar yer alıyor.

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BTK, geçtiğimiz aylarda Discord ve Roblox gibi çevrimiçi oyun platformlarına erişim engeli getirdi.

BTK, geçtiğimiz aylarda Discord ve Roblox gibi çevrimiçi oyun platformlarına erişim engeli getirdi.

Ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan bu uygulamalara erişim yasaklandı. Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram da birkaç haftalık yasağın ardından erişime açılmıştı.

BTK, son olarak spor takip uygulaması olan Sofascore'a erişim engeli getirdi.

BTK, son olarak spor takip uygulaması olan Sofascore'a erişim engeli getirdi.

BTK'den konuya dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 'Sofascore neden engellendi?' sorusunun cevabı bu nedenle kesin olarak bilinmiyor.

Ancak siteye erişim engelinin Sofascore tarafından yayımlanan bahis reklamları nedeniyle getirildiği düşünülüyor.

Sofascore'un internet sitesine girmeye çalışan kullanıcılar, aşağıdaki mesajla karşılaştı;

Sofascore'un internet sitesine girmeye çalışan kullanıcılar, aşağıdaki mesajla karşılaştı;

 'Yasadışı bahis TERÖRÜN FİNANSMANINDA kullanılabilmektedir. Yasadışı bahis sitelerine gönderdiğiniz paralar sizi suçlu duruma düşürebilir. Ayrıca yasadışı bahis ve kumar suçtur.'

BTK'ye ait sorgulama sayfasında Sofascore domain adı aratıldığında ise "sofascore.com, 24/12/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-951950 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri görüldü.

BTK'ye ait sorgulama sayfasında Sofascore domain adı aratıldığında ise "sofascore.com, 24/12/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-951950 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri görüldü.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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