Telefonumuzu Şarj Ederken Adaptör Neden Sanki İçinde Ateş Varmışçasına Isınır?

Telefonunuzu şarj ederken şarj aletinizin ısındığını fark ettiniz mi? Bu durum sizi korkutuyor olabilir. Endişelenmek her zaman gerekli değil. Neden mi? Çünkü çoğu zaman bu tamamen normal bir süreçtir. Ancak bazen ciddi sonuçlara yol açabilir.