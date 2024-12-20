Amerikalılar Neden Pek Çok Ülkenin Aksine Bide Kullanmıyor?

Bideler, dünyanın çoğu ülkesinde temizlik için vazgeçilmez bir araçtır. Ancak Amerikalılar, bu cihazı benimsemeyi reddediyor. Peki, bu durumun sebebi ne olabilir? Aslında cevap, kültürel önyargılarda saklı. Gelin birlikte bakalım!

Kaynak