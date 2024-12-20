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Amerikalılar Neden Pek Çok Ülkenin Aksine Bide Kullanmıyor?

Amerikalılar Neden Pek Çok Ülkenin Aksine Bide Kullanmıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 12:23

Bideler, dünyanın çoğu ülkesinde temizlik için vazgeçilmez bir araçtır. Ancak Amerikalılar, bu cihazı benimsemeyi reddediyor. Peki, bu durumun sebebi ne olabilir? Aslında cevap, kültürel önyargılarda saklı. Gelin birlikte bakalım!

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Bide, 1600’lerde Fransa’da icat edildi ve başlangıçta aristokratların temizliğini sağlamak için kullanıldı. Ancak İngilizler, bideyi Fransız aristokrasisinin "aşırı hedonist" yaşam tarzıyla ilişkilendirip reddetti.

Bide, 1600’lerde Fransa’da icat edildi ve başlangıçta aristokratların temizliğini sağlamak için kullanıldı. Ancak İngilizler, bideyi Fransız aristokrasisinin "aşırı hedonist" yaşam tarzıyla ilişkilendirip reddetti.

Bu tutum zamanla Amerika’ya da taşındı. 1900’lerin başında Manhattan’daki bir otel bideleri banyolarına eklemek istediğinde halk sokaklara dökülerek protesto etti!

Bu tutum zamanla Amerika’ya da taşındı. 1900’lerin başında Manhattan’daki bir otel bideleri banyolarına eklemek istediğinde halk sokaklara dökülerek protesto etti!

Amerikan askerleri II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’da ilk kez bidelerle tanıştığında, bu cihazları genellikle genelevlerde gördüler. Bu durum, bideyi Amerikan zihninde "yasaklı" yerlerle ilişkilendirdi.

Amerikan askerleri II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’da ilk kez bidelerle tanıştığında, bu cihazları genellikle genelevlerde gördüler. Bu durum, bideyi Amerikan zihninde "yasaklı" yerlerle ilişkilendirdi.

Savaştan dönen askerler, bidelerden bahsetmeyi bile istemedi. Çünkü savaş sırasında ziyaret ettikleri uygunsuz yerlerin itirafı anlamına gelecekti.

Savaştan dönen askerler, bidelerden bahsetmeyi bile istemedi. Çünkü savaş sırasında ziyaret ettikleri uygunsuz yerlerin itirafı anlamına gelecekti.

1930’larda, bideler doğum kontrolü ve menstruasyon gibi tabu konularla ilişkilendirildi. Norman Haire adlı bir doğum kontrol savunucusu, bidelerin bir "günah sembolü" olarak görüldüğünü belirtti.

1930’larda, bideler doğum kontrolü ve menstruasyon gibi tabu konularla ilişkilendirildi. Norman Haire adlı bir doğum kontrol savunucusu, bidelerin bir "günah sembolü" olarak görüldüğünü belirtti.
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1800’lerde iç mekan sıhhi tesisatlar yaygınlaştıkça bideler yatak odalarından banyolara taşındı ve daha pratik hale geldi. Avrupa’da hızla yaygınlaşan bu temizlik aracı, Amerika’da bir türlü tutunamadı.

1800’lerde iç mekan sıhhi tesisatlar yaygınlaştıkça bideler yatak odalarından banyolara taşındı ve daha pratik hale geldi. Avrupa’da hızla yaygınlaşan bu temizlik aracı, Amerika’da bir türlü tutunamadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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