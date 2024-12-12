Her Şey Görünmez Değil: Gizli Sekmede Yaptığınız Her Şey Gerçekten Gizli mi?
Her Şey Görünmez Değil: Gizli Sekmede Yaptığınız Her Şey Gerçekten Gizli mi?
Paylaşılan veya başkasına ait bir bilgisayarda gezinirken 'gizli sekme' moduna güvenmek oldukça yaygın. Bu modun, ziyaret edilen sitelerin ve arama geçmişinin saklanmasını engellediği düşünülür. Sahiden, ne kadar güvenli peki? Gelin beraber bakalım! Sizleri aşağıya alabiliriz 👇🏻
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"Gizli sekme" ya da "özel mod," tarayıcıların size bir güvenlik hissi veren özelliğidir. Chrome buna "Incognito," Firefox "Private Browsing," Safari "Private," Edge ise "InPrivate" adını verir.
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Bu modda gezindiğinizde tarayıcınız; ziyaret edilen sayfaları, çerezleri veya otomatik doldurma bilgilerini kaydetmez.
Örneğin, gizli sekme kullanarak hediye alışverişi yapabilir ve bu bilginin daha sonra açığa çıkmasını önleyebilirsiniz.
Peki %100 güvenli diyebilir miyiz? Gizli sekme geçmişinizi ve çerezlerinizi bilgisayarınızda saklamasa da yaptığınız hiçbir şeyin tamamen görünmez olmadığını bilmelisiniz.
İnternet sağlayıcınız, iş yerinizin ağ yöneticisi veya ziyaret ettiğiniz web siteleri, IP adresinizden cihaz türünüze kadar birçok bilgiyi kaydedebilir.
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Hatta 2020’de Google, kullanıcılarını gizli sekmede bile takip ettiği gerekçesiyle dava edilmişti.
Dahası, gizli sekmede giriş yaptığınız bir hizmet (örneğin Facebook) tüm tarama alışkanlıklarınızı hesabınıza bağlayabilir. Yani aslında gizliliğiniz bu noktada sona eriyor.
Peki gizli sekme kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Aşağıya birkaç tane öneri bıraktık 👇🏻
Unutmayın, gizli sekme yalnızca cihazınızdaki izleri siler; internet üzerindeki izlerinizi değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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