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Her Şey Görünmez Değil: Gizli Sekmede Yaptığınız Her Şey Gerçekten Gizli mi?

Her Şey Görünmez Değil: Gizli Sekmede Yaptığınız Her Şey Gerçekten Gizli mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 13:54

Paylaşılan veya başkasına ait bir bilgisayarda gezinirken 'gizli sekme' moduna güvenmek oldukça yaygın. Bu modun, ziyaret edilen sitelerin ve arama geçmişinin saklanmasını engellediği düşünülür. Sahiden, ne kadar güvenli peki? Gelin beraber bakalım! Sizleri aşağıya alabiliriz 👇🏻

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"Gizli sekme" ya da "özel mod," tarayıcıların size bir güvenlik hissi veren özelliğidir. Chrome buna "Incognito," Firefox "Private Browsing," Safari "Private," Edge ise "InPrivate" adını verir.

"Gizli sekme" ya da "özel mod," tarayıcıların size bir güvenlik hissi veren özelliğidir. Chrome buna "Incognito," Firefox "Private Browsing," Safari "Private," Edge ise "InPrivate" adını verir.

Amaçları ise çok basit: Tarayıcı, yaptığınız hiçbir işlemi tutmuyor. Yani unutuyor diyebiliriz. Yoksa diyemez miyiz?

Bu modda gezindiğinizde tarayıcınız; ziyaret edilen sayfaları, çerezleri veya otomatik doldurma bilgilerini kaydetmez.

Bu modda gezindiğinizde tarayıcınız; ziyaret edilen sayfaları, çerezleri veya otomatik doldurma bilgilerini kaydetmez.

Örneğin, gizli sekme kullanarak hediye alışverişi yapabilir ve bu bilginin daha sonra açığa çıkmasını önleyebilirsiniz.

Örneğin, gizli sekme kullanarak hediye alışverişi yapabilir ve bu bilginin daha sonra açığa çıkmasını önleyebilirsiniz.

Peki %100 güvenli diyebilir miyiz? Gizli sekme geçmişinizi ve çerezlerinizi bilgisayarınızda saklamasa da yaptığınız hiçbir şeyin tamamen görünmez olmadığını bilmelisiniz.

Peki %100 güvenli diyebilir miyiz? Gizli sekme geçmişinizi ve çerezlerinizi bilgisayarınızda saklamasa da yaptığınız hiçbir şeyin tamamen görünmez olmadığını bilmelisiniz.

İnternet sağlayıcınız, iş yerinizin ağ yöneticisi veya ziyaret ettiğiniz web siteleri, IP adresinizden cihaz türünüze kadar birçok bilgiyi kaydedebilir.

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Hatta 2020’de Google, kullanıcılarını gizli sekmede bile takip ettiği gerekçesiyle dava edilmişti.

Hatta 2020’de Google, kullanıcılarını gizli sekmede bile takip ettiği gerekçesiyle dava edilmişti.

Dahası, gizli sekmede giriş yaptığınız bir hizmet (örneğin Facebook) tüm tarama alışkanlıklarınızı hesabınıza bağlayabilir. Yani aslında gizliliğiniz bu noktada sona eriyor.

imgur.com

Peki gizli sekme kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Aşağıya birkaç tane öneri bıraktık 👇🏻

  • VPN kullanabilirsiniz: Güvenilir bir VPN, IP adresinizi gizleyebilir.

  • Gizliliğe odaklanan tarayıcılara geçiş yapabilirsiniz: Brave, Firefox veya Safari gibi tarayıcılar, varsayılan olarak daha fazla gizlilik sunar.

  • Anonim arama motorları kullanabilirsiniz.

Unutmayın, gizli sekme yalnızca cihazınızdaki izleri siler; internet üzerindeki izlerinizi değil.

imgur.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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