Uçuş Görevlisi Uçakta Güvende Kalmak İçin Yapmamanız Gereken 3 Şeyi Paylaştı
Uçuş Görevlisi Uçakta Güvende Kalmak İçin Yapmamanız Gereken 3 Şeyi Paylaştı
Uçakta güvenli ve rahat bir yolculuk geçirmek istiyorsanız bazı alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Özellikle de ne giydiğinizden ne içtiğinize kadar. Bir uçuş görevlisi, TikTok üzerinden paylaştığı videoda uçakta kesinlikle yapmamanız gereken üç şeyi sıraladı. Kulağa basit gelse de güvenliğiniz için hayati olabilir! Gelin beraber bakalım.
Uçakta rahat bir yolculuk yapmak istiyorsanız, giyim tercihleriniz büyük bir fark yaratabilir. TUI hava yolu şirketinin bir uçuş görevlisi, TikTok üzerinden yaptığı açıklamada, şort veya etek giymekten kaçınmanız gerektiğini belirtiyor.
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İyi de neden? Sorunun cevabı oldukça basit. Koltuğunuzun hijyenik olduğundan emin olamazsınız. Uçaklar her ne kadar temizlense de yüzeylerin ne kadar steril olduğu tartışmaya açık.
Evet, uçuş öncesi birkaç kadeh içmek eğlenceli görünebilir ancak uçakta sarhoş olmak kesinlikle önerilmiyor.
Uçuş görevlisi, alkol tüketiminizi kontrol altında tutmanız gerektiğini çünkü çok fazla içmenin uçuş güvenliğinizi tehlikeye atabileceğini belirtiyor.
Aşırı alkol tüketen yolcuların, uçuş öncesinde uçağa alınmayabileceğini ya da uçuş sırasında problem yaratırlarsa indirilebileceğini biliyor muydunuz? Rahat bir yolculuk geçirmek için alkolü abartmamaya dikkat edin.
Uçuş görevlisi, yeterince su içmemenin büyük bir hata olduğunu söylüyor. Peki ama neden?
Kabin havasındaki düşük nem seviyelerinin hızlı bir şekilde sıvı kaybına ve dehidrasyona yol açabileceğini belirtiyor.
Bu durumu önlemek için uçuş öncesinde ve sırasında bol bol su tüketmek şart. Güvenlik kontrolünden sonra yeni bir su şişesi alabilir veya yanınızda getirdiğiniz boş bir matara ile havaalanındaki su dolum noktalarından ücretsiz su temin edebilirsiniz.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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