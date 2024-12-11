Uçuş Görevlisi Uçakta Güvende Kalmak İçin Yapmamanız Gereken 3 Şeyi Paylaştı

Uçakta güvenli ve rahat bir yolculuk geçirmek istiyorsanız bazı alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Özellikle de ne giydiğinizden ne içtiğinize kadar. Bir uçuş görevlisi, TikTok üzerinden paylaştığı videoda uçakta kesinlikle yapmamanız gereken üç şeyi sıraladı. Kulağa basit gelse de güvenliğiniz için hayati olabilir! Gelin beraber bakalım.