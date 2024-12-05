Uçak Kokpitlerinde Kamera Olmamasının Ardındaki Sebep Nedir?

Uçak kazaları sonrası en çok kara kutular konuşulur ancak kokpitlerde neden kamera kaydı yapılmadığı pek sorgulanmaz. Bu durum, havacılık sektöründe yıllardır tartışma konusu olmuştur. Görüntü kaydı yapılmamasının arkasında hem teknik hem de etik gerekçeler bulunmaktadır. Buna rağmen, kokpit kameralarının kazaların incelenmesinde önemli katkı sağlayabileceği savunuluyor. Peki, gerçekten böyle bir uygulama gerekli mi?

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