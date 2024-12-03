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Muhtemelen Varlığını Daha Önce Hiç Duymadığınız Haritalarda Bile Zor Bulunan 6 İzole Ada

Muhtemelen Varlığını Daha Önce Hiç Duymadığınız Haritalarda Bile Zor Bulunan 6 İzole Ada

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 18:26

Sosyal medyanın etkileyici fotoğrafları ve kolaylaşan ulaşım imkanları, dünyanın dört bir yanına seyahat edenlerin sayısını her geçen gün artırıyor. Ancak hala doğasıyla keşfedilmeyi bekleyen, insan eliyle bozulmamış yerler var. Bu yazıda, dünyada pek az kişinin bildiği 6 uzak ada ve kasabayı keşfedeceğiz. Gelin beraber bakalım! Sizi şöyle aşağıya alabiliriz. 👇🏻

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1. Niue Adası

1. Niue Adası

Yeni Zelanda’nın kuzeydoğusunda, Fiji ve Cook Adaları’nın arasında yer alan Niue, dünyadaki en küçük ülkelerden biri. Bu tropikal cennet, kireçtaşı mağaraları keşfetmek, yunuslarla yüzmek ve yükselmiş mercan kayalıklarında dolaşmak gibi eşsiz deneyimler sunuyor.

1000 yılı aşkın bir süre önce yerleşim gören bu ada, Yeni Zelanda ile serbest ilişkili bağımsız bir devlet. Ulaşımı ise haftada bir kez Air New Zealand’ın sunduğu uçuşlarla sağlanıyor.

1000 yılı aşkın bir süre önce yerleşim gören bu ada, Yeni Zelanda ile serbest ilişkili bağımsız bir devlet. Ulaşımı ise haftada bir kez Air New Zealand’ın sunduğu uçuşlarla sağlanıyor.

2. Bouvet Adası

2. Bouvet Adası

Bouvet Adası, volkanik ve insansız bir cennet. İlk kez 1739’da Fransız deniz subayı Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier tarafından keşfedilen bu ada, 1928’den beri Norveç’in kontrolü altında.

Ada, foklar ve penguenler gibi vahşi yaşamın hakimiyetinde. Bouvet Adası’na iniş yapmak oldukça zorlu olduğu için turlar genellikle iki tam günü sadece uygun hava koşullarını beklemek için ayırıyor.

Ada, foklar ve penguenler gibi vahşi yaşamın hakimiyetinde. Bouvet Adası’na iniş yapmak oldukça zorlu olduğu için turlar genellikle iki tam günü sadece uygun hava koşullarını beklemek için ayırıyor.

3. Tristan da Cunha Adası

3. Tristan da Cunha Adası

Güney Atlantik Okyanusu’ndaki Tristan da Cunha, Güney Afrika’ya 2.816 kilometre uzaklıkta yer alan bir İngiliz denizaşırı toprağı. Buraya ulaşmak bir haftalık gemi yolculuğunu gerektiriyor. 275 kişilik bir nüfusa sahip bu ada, dışarıdan yerleşimci kabul etmeyen, tamamen izole bir toplum.

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4. Bjørnøya (Ayı Adası)

4. Bjørnøya (Ayı Adası)

Norveç’in Svalbard takımadalarına bağlı Ayı Adası, zorlu arazi şartlarına ve sert rüzgarlara sahip bir doğa koruma alanı. Adada insan yaşamıyor ancak sayısız deniz kuşu kolonisi burada bulunuyor.

5. Kuzey Sentinel Adası

5. Kuzey Sentinel Adası

Andaman ve Nicobar Adaları’nda yer alan Kuzey Sentinel Adası, dünya üzerindeki son izole kabilelerden birine ev sahipliği yapıyor. Sentinelese kabilesi, 60.000 yıldır modern dünyadan kopuk bir şekilde yaşıyor ve adalarına yaklaşan herkesi ok ve mızraklarla karşılıyor.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik 👇🏻

6. Ittoqqortoormiit Kasabası

6. Ittoqqortoormiit Kasabası

Grönland’ın buz ve karla kaplı izole bölgesi Ittoqqortoormiit, renkli ahşap evleri ve etkileyici Arktik manzaralarıyla tanınıyor. Burada yaşayan sadece 450 kişi var ve bölgeye ulaşım yaz aylarında seyrek yapılan uçuşlar ya da kruvazör gemileriyle mümkün.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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