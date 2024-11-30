Sadece 3 Dakika Dayanabilmiş: Dünyanın En Gürültülü Odasında Kalan YouTuber

Dünyanın en sessiz odasını duymuş olabilirsiniz; peki ya en gürültülüsünü? Minnesota’daki Orfield Laboratuvarları, sizi alışılmışın dışında bir deneyime davet ediyor. Bu odada, her yönden geri dönen yankılar adeta kaçacak bir yer bırakmıyor. Sesin insan sınırlarını zorladığı bu yerde, işler hiç de kolay değil. Peki, bu olağanüstü odada insanı ne gibi zorluklar bekliyor?