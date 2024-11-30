Sadece 3 Dakika Dayanabilmiş: Dünyanın En Gürültülü Odasında Kalan YouTuber
Sadece 3 Dakika Dayanabilmiş: Dünyanın En Gürültülü Odasında Kalan YouTuber
Dünyanın en sessiz odasını duymuş olabilirsiniz; peki ya en gürültülüsünü? Minnesota’daki Orfield Laboratuvarları, sizi alışılmışın dışında bir deneyime davet ediyor. Bu odada, her yönden geri dönen yankılar adeta kaçacak bir yer bırakmıyor. Sesin insan sınırlarını zorladığı bu yerde, işler hiç de kolay değil. Peki, bu olağanüstü odada insanı ne gibi zorluklar bekliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orfield Laboratuvarları'nın bu özel odası, sıradan bir odadan çok uzakta. Görünüşte basit bir tasarıma sahip gibi dursa da odanın her yüzeyi sesi yüzde 100 yansıtacak şekilde tasarlanmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu özellik, odanın her köşesinde aynı yoğunlukta bir ses yankısı yaratarak, insan kulağı için dayanılmaz bir ortam oluşturuyor.
Bu olağanüstü odada bir insanın ne kadar dayanabileceğini test etmek isteyen YouTuber Ryan Trahan, Minnesota’daki laboratuvara gitti. Orfield ile odanın işleyişini öğrenen Trahan, deneyine klasik müzikle başladı. Peki sonuç?
Daha ilk dakikada bile YouTuber’ın rahatsızlığı yüzünden okunuyordu. Yankı o kadar güçlüydü ki, Trahan iki dakikayı doldurmadan kulaklarını kapatmak zorunda kaldı. Üçüncü dakikada ise odanın etkisi dayanılmaz bir boyuta ulaştı.
Kendisini oyalamak için dans etmeyi, yürümeyi denedi ama sonuç değişmedi. Trahan, tam olarak 3 dakika 37 saniye sonra deneyi bırakmak zorunda kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanlara göre bu tarz bir ortamda bulunan bir kişinin yaşadığı "duyusal aşırı yüklenme," beynin alışık olmadığı bir yoğunlukla karşılaştığında verdiği doğal bir tepki.
Sesin sürekli aynı yoğunlukta her yöne yayılması, kaçacak hiçbir sessizlik alanı bırakmıyor. Sakin bir odanın sessizliğine alışan bedenlerimiz, bu tür bir gürültü odasında birkaç dakikadan fazla kalmayı başaramıyor.
Peki ya siz ne kadar kalabilirdiniz? Yorumlarda bekliyoruz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın