Hiç Doğmamış Sayılan Kadın: İngiltere'de Doğup Resmi Olmayan Hayatın Şok Edici Hikayesi!

Hayatımız boyunca resmi belgeler, kimlikler ve kayıtlar olmadan bir adım atmanın ne kadar zor olacağını düşünmek bile ürkütücü. Peki ya birinin tüm hayatı boyunca bu belgelere hiç sahip olmadığını hayal edebilir misiniz? İngiltere'de doğan Caitlin Walton, tam da böyle bir hayatı yaşıyor. 1997 yılında dünyaya gelen Caitlin, bir doğum kaydı olmadığı için resmen hiç var olmamış gibi kabul ediliyor. Gelin hikayesine beraber bakalım 👇🏻