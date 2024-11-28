Hiç Doğmamış Sayılan Kadın: İngiltere'de Doğup Resmi Olmayan Hayatın Şok Edici Hikayesi!
Hiç Doğmamış Sayılan Kadın: İngiltere'de Doğup Resmi Olmayan Hayatın Şok Edici Hikayesi!
Hayatımız boyunca resmi belgeler, kimlikler ve kayıtlar olmadan bir adım atmanın ne kadar zor olacağını düşünmek bile ürkütücü. Peki ya birinin tüm hayatı boyunca bu belgelere hiç sahip olmadığını hayal edebilir misiniz? İngiltere'de doğan Caitlin Walton, tam da böyle bir hayatı yaşıyor. 1997 yılında dünyaya gelen Caitlin, bir doğum kaydı olmadığı için resmen hiç var olmamış gibi kabul ediliyor. Gelin hikayesine beraber bakalım 👇🏻
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Caitlin Walton, 1997'de İngiltere'nin Gateshead kasabasında evde, hiçbir sağlık hizmeti yardımı olmadan dünyaya geldi. Ancak annesi doğumunu kaydettirmediği için Caitlin'in hiçbir zaman bir doğum belgesi olmadı.
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Bu gerçeği, 18 yaşında evden ayrılıp kendi hayatını kurmaya çalışırken fark etti. Doğum belgesi olmaması, Caitlin'in ulusal sigorta numarası, ehliyet veya pasaport alamamasına neden oldu.
Bu da çalışmasını, seyahat etmesini ve bağımsız bir yaşam sürmesini imkansız hale getirdi. 2019 yılında pasaport başvurusunda bulunduğunda, doğum tarihini ve yerini kanıtlayan belgeler istendi. Ancak Caitlin'in elinde bunların hiçbiri yoktu.
Caitlin, durumu şöyle açıklıyor: "Sanki dünyadan silinmiş gibiyim. Çalışmak ve normal bir hayat yaşamak istiyorum ama şu an ölsem bile kimse beni bulamaz."
Kimliksiz hayatı, onu teyzesi ve kuzeninin maddi desteğine bağımlı hale getirdi. Evde geçen ilk yıllarının annesi tarafından neden gizlendiğini anlayamadığını söyleyen Caitlin, "Bu travmayla yaşamak çok zor. Kendimi tamamen görünmez hissediyorum." dedi.
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İngiltere İçişleri Bakanlığı, doğum belgesinin bir pasaport başvurusunda temel bir belge olduğunu kabul ediyor. Ancak doğum belgesi olmayan birinin yine de başarılı bir şekilde pasaport alabileceğini belirtiyor.
Caitlin’in durumunda ise çözüm süreci hala belirsiz. Annesi ve kardeşleriyle de bağlarını koparmış olan Caitlin, yalnızca teyzesine güveniyor ve "Eğer teyzeme bir şey olursa nereye gideceğimi bile bilmiyorum." diyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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