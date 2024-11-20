Marketlerde Süt Ürünlerinin En Arkada Olmasının Ardındaki Çok Mantıklı Strateji

Market alışverişine 'sadece süt alacağım' diyerek çıkıp kasada kendinizi dolup taşmış bir alışveriş arabasıyla bulduğunuz oldu mu? Bu durumun aslında bir tesadüf olmadığını biliyor muydunuz? Neredeyse her marketin izlediği bu rotanın, çok stratejik bir sebebi var! Peki neymiş bu strateji? Gelin beraber bakalım.

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