Marketlerde Süt Ürünlerinin En Arkada Olmasının Ardındaki Çok Mantıklı Strateji
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Marketlerde Süt Ürünlerinin En Arkada Olmasının Ardındaki Çok Mantıklı Strateji
Market alışverişine 'sadece süt alacağım' diyerek çıkıp kasada kendinizi dolup taşmış bir alışveriş arabasıyla bulduğunuz oldu mu? Bu durumun aslında bir tesadüf olmadığını biliyor muydunuz? Neredeyse her marketin izlediği bu rotanın, çok stratejik bir sebebi var! Peki neymiş bu strateji? Gelin beraber bakalım.
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Marketlerde süt ürünlerinin hep en arka köşede yer almasının aslında oldukça mantıklı bir sebebi var. Market düzenlemeleri, müşterileri mümkün olduğunca fazla ürünü görmeye yönlendirmek için tasarlanır.
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Çünkü süt gibi temel ürünler, insanların market listelerinin en başında yer alır. Eğer süt almak için tüm marketi dolaşmanız gerekiyorsa, yolda başka ürünleri görüp satın alma ihtimaliniz artar.
Özellikle şekerleme, abur cubur ve atıştırmalık reyonlarından geçerken sepete eklenen ekstra ürünlere kim hayır diyebilir ki?
Gıda yazarı Michael Pollan’a göre bu düzenleme sadece sütle sınırlı değil. Ekmek ve süt gibi sık alınan ürünler, genellikle marketin farklı uçlarına yerleştirilerek müşterilerin daha fazla vakit geçirmesi sağlanıyor.
Bazı teorilere göre sütlerin arka kısımda yer almasının bir diğer sebebi de lojistik. Soğuk zincir ürünlerinin nakliyesi sırasında, ürünlerin teslim alındığı noktanın hemen arkasında bulunması, ürünlerin bozulma riskini azaltıyor.
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Yani bir yandan market stratejisi olsa da bu düzenlemenin lojistik kolaylık sağladığını da söyleyebiliriz.
Marketlerde her şey bir plan dahilinde yerleştirilir. Paco Underhill’in “Why We Buy: The Science of Shopping” kitabına göre, hiçbir şey marketlerde tesadüfen yer almaz. Mesela, kasalardaki şekerleme ve sakızlar…
Kasada beklerken "Bunu alsam mı?" diye düşünmek birçoğumuzun yaptığı bir şey. İstatistikler, müşterilerin %60’ının bu ürünlere dayanamadığını söylüyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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