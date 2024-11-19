Tıp Sembolünde Özellikle Yılan Kullanılmasının Ardındaki İlginç Köken

Tıp dünyasında sıkça gördüğümüz yılanlı semboller, hastanelerden ilaç ambalajlarına kadar hayatımızın birçok yerinde karşımıza çıkar. Ancak bu tehlikeli hayvan, tıp ile nasıl özdeşleşmiş olabilir? Eski mitolojik hikayeler, bu sembolün tıbbi meslekle nasıl ilişkilendiğini açıklıyor. Peki nedir bunun kökeni? Gelin, beraber iniyoruz!

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