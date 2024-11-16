Çürük Ananas Bile Var: Bir Zamanlar Statü ve Güç Göstergesi Olarak Kullanılan Eşyalar
Çürük Ananas Bile Var: Bir Zamanlar Statü ve Güç Göstergesi Olarak Kullanılan Eşyalar
Eski dönemlerde bir statüye sahip olmak, insan topluluklarında oldukça önemliydi. Statü, kişinin sosyal konumunu belirleyen en büyük göstergelerden biriydi. Bu nedenle her detay, toplumsal algıya göre şekilleniyordu. Ancak bu statüyü göstermek için kullanılan nesneler, bugünün gözünden oldukça garip gelebilir! Gelin listede neler varmış bakalım.
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1. Peruk: Uzun saçların gücü!
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Çünkü frengi hastalığı saç dökülmesine neden oluyor, insanlar ise bu durumu gizlemek ve sosyal statülerini korumak için peruk takıyordu.
2. Ananas: Çürüyene kadar sergilenirdi!
Zenginler, ananas satın alıp onu tüketmek yerine çürüyene kadar sergiliyorlardı. Hatta ananasla sokaklarda dolaşmak, sosyetede bir trend haline gelmişti. O kadar değerliydi ki ananas hırsızlıkları bile baş göstermişti!
3. El yazması kitaplar
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Geniş bir kitap koleksiyonuna sahip olmak, yüksek zekanın ve kültürün göstergesiydi. 15. yüzyılda el yazması kitaplarla dolu bir kütüphane, sadece zenginlerin evlerinde bulunabiliyordu.
4. Dolaplar
Dolabın içeriği ne kadar çeşitli ve nadir nesneler içeriyorsa, sahibi o kadar güçlü ve prestijli kabul ediliyordu.
5. Şaka gibi gelebilir ancak şeker de statü sembolüydü!
Bu yüzden çürük dişler, bir statü sembolü haline gelmişti. Bugün sağlıklı dişler övülse de o zamanlar zenginlik göstergesi olan şekerin etkisi bambaşkaydı.
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6. Laleler: Evet, Osmanlı'dan Avrupa'ya gidenlerden bahsediyoruz!
7. Mor renk sadece prestijli kişiler içindi.
8. Kakao Çekirdekleri: Para yerine çikolata!
9. Arkadaş ortamlarının vazgeçilmezi masa oyunları da bir statü sembolüydü.
Peki ya sizin en çok şaşırdığınız hangisi oldu?
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