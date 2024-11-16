Çürük Ananas Bile Var: Bir Zamanlar Statü ve Güç Göstergesi Olarak Kullanılan Eşyalar

Eski dönemlerde bir statüye sahip olmak, insan topluluklarında oldukça önemliydi. Statü, kişinin sosyal konumunu belirleyen en büyük göstergelerden biriydi. Bu nedenle her detay, toplumsal algıya göre şekilleniyordu. Ancak bu statüyü göstermek için kullanılan nesneler, bugünün gözünden oldukça garip gelebilir! Gelin listede neler varmış bakalım.