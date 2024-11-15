Eski Zamanlarda İnsanlar Neden Ölmüş Balinanın İçine Oturarak 30 Saat Bekliyordu?
Eski Zamanlarda İnsanlar Neden Ölmüş Balinanın İçine Oturarak 30 Saat Bekliyordu?
Romatizma için sıcak su torbası ya da masajı denemiş olabilirsiniz. Peki ya ölmüş bir balinanın içine girmeyi düşündünüz mü? Evet, 19. yüzyıl Avustralyası’nda insanlar romatizma tedavisi için ölmüş balinaların içine girip saatlerce beklemeye gönüllü oluyorlardı! İyi de ne alaka demeyin. Sizi şöyle aşağıya alalım. 👇🏻
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1896 yılında The New York Times'ta yayınlanan bir habere göre, Avustralya'nın Eden kasabasında bir adam, sahilde balina leşi görünce içine girmeye karar verdi. Biraz alkollü olan adamın arkadaşları, bu tuhaf şakaya tanık olup şaşkına dönmüşlerdi.
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Olayın şaşırtıcı yanı, adam içeriden çıktığında yıllardır acı çektiği romatizma ağrılarının tamamen geçtiğini iddia etmesiydi. Bu olay hızla yayıldı ve "balina tedavisi" adı altında bir popüler sağlık uygulaması haline geldi.
Eden kasabasındaki bu sıra dışı uygulamada, romatizma hastaları ölmüş bir balinanın içine girip tam 30 saat beklerlerdi. Sydney Morning Herald’a göre, bu uzun bekleyişin ardından bazı kişiler, ağrılarından yaklaşık bir yıl boyunca kurtulduklarını söylüyordu.
Balina tedavisi için ölmüş bir balinanın içine bir delik açılır, hasta bu deliğe başı dışarıda kalacak şekilde yerleştirilirdi. İçerideki sıcaklık ve çürümenin etkisiyle, vücudun ağrılarından arındığına inanılıyordu.
Ancak tedavi sırasında yaşanan kötü kokular ve rahatsız edici ortamın, romatizmanın kendisinden bile daha zorlayıcı olabileceği düşünülüyordu.
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Bu sıra dışı tedavinin arkasında herhangi bir bilimsel dayanak yoktu. Avustralya Ulusal Denizcilik Müzesi küratörü Michelle Linder’a göre, balina tedavisini deneyen insanlar, yalnızca "kendilerini daha iyi hissettiklerini" ifade ediyorlardı.
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