Eski Zamanlarda İnsanlar Neden Ölmüş Balinanın İçine Oturarak 30 Saat Bekliyordu?

Romatizma için sıcak su torbası ya da masajı denemiş olabilirsiniz. Peki ya ölmüş bir balinanın içine girmeyi düşündünüz mü? Evet, 19. yüzyıl Avustralyası’nda insanlar romatizma tedavisi için ölmüş balinaların içine girip saatlerce beklemeye gönüllü oluyorlardı! İyi de ne alaka demeyin. Sizi şöyle aşağıya alalım. 👇🏻