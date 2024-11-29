Dünyanın En Sessiz Odasında 1 Saatten Fazla Kalan YouTuber'ın Şaşırtıcı Deneyimi
Dünyanın En Sessiz Odasında 1 Saatten Fazla Kalan YouTuber'ın Şaşırtıcı Deneyimi
Hayatın gürültüsünden uzaklaşıp sessizlik içinde kaybolmayı hayal etmek güzel bir fikir gibi görünebilir, değil mi? Ama ya bu sessizlik, sizi adeta kendi bedeninizin sesine hapsederse? YouTuber Callux, Londra'daki South Bank Üniversitesi’nin 'Anechoic Chamber' olarak bilinen dünyanın en sessiz odasında rekor kırmak için bir deney gerçekleştirdi. Bu odadan çıkarken söylediği tek şey şuydu: “Bu gerçekten çok garipti.” Gelin deneyimlerine bakalım. 👇🏻
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South Bank Üniversitesi’nin Anechoic Chamber’ı, dünyanın en sessiz yeri olarak biliniyor. Bu odada sesler negatif desibel seviyelerinde ölçülüyor ve içeride fazla kalmanın insan psikolojisi üzerindeki etkileri nedeniyle ziyaretçilere 45 dakikadan uzun süre içeride kalmamaları öneriliyor.
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Bu sessiz odanın tasarımcısı Steven Orfield, “Odada sessizlik arttıkça kulaklarınız daha hassas hale gelir. Kendi kalp atışınızı, akciğerlerinizi ve hatta midenizin guruldamasını duyabilirsiniz. Bu odada aslında ‘siz’ ses haline gelirsiniz.” diyor.
YouTuber Callux, 2016 yılında bu odada tam bir saat 26 dakika geçirdi. Guinness Dünya Rekorları’na uygun olması için ise belirli kurallara uyması gerekiyordu:
Deney başladığında, Callux daha ilk beş dakikada yoğun bir tinnitus (kulak çınlaması) yaşadığını belirtti.
15 dakika sonra, odanın içinde dans eden ışıklar gördüğünü ve 30 dakika geçtiğinde kendi kan akışının sesini duyabildiğini iddia etti.
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Bir saati geçtikten sonra Callux, odanın tamamen karanlık olması nedeniyle halüsinasyonlar görmeye başladığını ve zihinsel olarak oldukça zorlandığını belirtti.
Ancak tüm bu zorluklara rağmen, rekoru kırarak bir saat 26 dakikayla yeni bir dünya rekoru koymayı başardı.
Peki ya siz bu odada ne kadar kalabilirdiniz? Yorumlarda bekliyoruz!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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