Dünyanın En Sessiz Odasında 1 Saatten Fazla Kalan YouTuber'ın Şaşırtıcı Deneyimi

Hayatın gürültüsünden uzaklaşıp sessizlik içinde kaybolmayı hayal etmek güzel bir fikir gibi görünebilir, değil mi? Ama ya bu sessizlik, sizi adeta kendi bedeninizin sesine hapsederse? YouTuber Callux, Londra'daki South Bank Üniversitesi’nin 'Anechoic Chamber' olarak bilinen dünyanın en sessiz odasında rekor kırmak için bir deney gerçekleştirdi. Bu odadan çıkarken söylediği tek şey şuydu: “Bu gerçekten çok garipti.” Gelin deneyimlerine bakalım. 👇🏻