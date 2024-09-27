Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Dünya Üzerinde Kimsenin Gitmesine İzin Verilmeyen Kuzey Sentinel Adası'nda Ne Saklı?

Dünya Üzerinde Kimsenin Gitmesine İzin Verilmeyen Kuzey Sentinel Adası'nda Ne Saklı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
27.09.2024 - 14:08

Dünya üzerinde keşfedilmemiş çok az yer kaldığını düşünüyorsanız, Kuzey Sentinel Adası size farklı bir bakış açısı sunabilir. İnsanların bile yaklaşmasına izin verilmeyen bu ada, sayısız gizemi içinde barındırıyor.

Etrafındaki sırlara yaklaşanların hayatını kaybettiği bu adada, keşfedilmemiş ne olabilir dersiniz? Gerçek şu ki, adaya dair bilmediğimiz pek çok şey var.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kuzey Sentinel Adası, Bengal Körfezi'nde, yaklaşık 60 kilometrekarelik küçük bir alana yayılmış durumda. Diğer adalardan farklı olarak bu yer, turistlere, bilim insanlarına ve hatta komşu ada halkına bile tamamen kapalı.

Kuzey Sentinel Adası, Bengal Körfezi'nde, yaklaşık 60 kilometrekarelik küçük bir alana yayılmış durumda. Diğer adalardan farklı olarak bu yer, turistlere, bilim insanlarına ve hatta komşu ada halkına bile tamamen kapalı.

Peki, neden? Zehirli yılanlar ya da eski lanetler yüzünden mi? Hayır! Bu adanın sırları, burada yaşayan insanlardan kaynaklanıyor.

Peki, neden? Zehirli yılanlar ya da eski lanetler yüzünden mi? Hayır! Bu adanın sırları, burada yaşayan insanlardan kaynaklanıyor.

Sentinel kabilesi, dünya üzerinde iletişim kurulmayan son topluluklardan biri. Avcı-toplayıcı yaşam tarzını sürdüren insanlar, ok ve mızraklarla avlanıyor, deniz kabukluları ve yengeçlerle besleniyor.

Sentinel kabilesi, dünya üzerinde iletişim kurulmayan son topluluklardan biri. Avcı-toplayıcı yaşam tarzını sürdüren insanlar, ok ve mızraklarla avlanıyor, deniz kabukluları ve yengeçlerle besleniyor.

Bilim insanları, kabile hakkında çok az şey biliyor; yerleşimleri, metal kullanımı ve dans ettikleri dışında pek bir bilgi yok. Hatta ateşi nasıl yakacaklarını bile bilmedikleri düşünülüyor.

Bilim insanları, kabile hakkında çok az şey biliyor; yerleşimleri, metal kullanımı ve dans ettikleri dışında pek bir bilgi yok. Hatta ateşi nasıl yakacaklarını bile bilmedikleri düşünülüyor.

Ancak bu adanın izole kalmasının bir başka büyük sebebi var: Hastalıklar. Kabile, binlerce yıldır dış dünya ile temas etmediği için sıradan hastalıklara karşı bağışıklık geliştiremedi.

Ancak bu adanın izole kalmasının bir başka büyük sebebi var: Hastalıklar. Kabile, binlerce yıldır dış dünya ile temas etmediği için sıradan hastalıklara karşı bağışıklık geliştiremedi.

Yani adaya gelen herhangi bir ziyaretçi, bu insanlara ölümcül hastalıklar bulaştırabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Adanın yerlileri, dış dünyaya karşı son derece saldırgan bir tavır sergiliyor. Onlara yaklaşan her yabancıyı ok ve mızraklarla karşılıyorlar. 2006 yılında yasa dışı olarak adaya yaklaşan iki balıkçı, kabile tarafından öldürüldü.

Adanın yerlileri, dış dünyaya karşı son derece saldırgan bir tavır sergiliyor. Onlara yaklaşan her yabancıyı ok ve mızraklarla karşılıyorlar. 2006 yılında yasa dışı olarak adaya yaklaşan iki balıkçı, kabile tarafından öldürüldü.

Bu saldırganlığın bir sebebi var. Sentinel kabilesi, binlerce yıl boyunca kültürel ve fiziksel anlamda istikrarını korudu. Dışarıdan gelen herhangi bir etkileşim, istikrarı bozabilir ve onları yok edebilir.

Bu saldırganlığın bir sebebi var. Sentinel kabilesi, binlerce yıl boyunca kültürel ve fiziksel anlamda istikrarını korudu. Dışarıdan gelen herhangi bir etkileşim, istikrarı bozabilir ve onları yok edebilir.

Bu nedenle Hindistan hükümeti adayı koruma altına almış durumda ve kimsenin 5 deniz milinden fazla yaklaşmasına izin verilmiyor.

Bu nedenle Hindistan hükümeti adayı koruma altına almış durumda ve kimsenin 5 deniz milinden fazla yaklaşmasına izin verilmiyor.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın