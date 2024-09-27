Dünya Üzerinde Kimsenin Gitmesine İzin Verilmeyen Kuzey Sentinel Adası'nda Ne Saklı?
Dünya Üzerinde Kimsenin Gitmesine İzin Verilmeyen Kuzey Sentinel Adası'nda Ne Saklı?
Dünya üzerinde keşfedilmemiş çok az yer kaldığını düşünüyorsanız, Kuzey Sentinel Adası size farklı bir bakış açısı sunabilir. İnsanların bile yaklaşmasına izin verilmeyen bu ada, sayısız gizemi içinde barındırıyor.
Etrafındaki sırlara yaklaşanların hayatını kaybettiği bu adada, keşfedilmemiş ne olabilir dersiniz? Gerçek şu ki, adaya dair bilmediğimiz pek çok şey var.
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Kuzey Sentinel Adası, Bengal Körfezi'nde, yaklaşık 60 kilometrekarelik küçük bir alana yayılmış durumda. Diğer adalardan farklı olarak bu yer, turistlere, bilim insanlarına ve hatta komşu ada halkına bile tamamen kapalı.
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Peki, neden? Zehirli yılanlar ya da eski lanetler yüzünden mi? Hayır! Bu adanın sırları, burada yaşayan insanlardan kaynaklanıyor.
Sentinel kabilesi, dünya üzerinde iletişim kurulmayan son topluluklardan biri. Avcı-toplayıcı yaşam tarzını sürdüren insanlar, ok ve mızraklarla avlanıyor, deniz kabukluları ve yengeçlerle besleniyor.
Bilim insanları, kabile hakkında çok az şey biliyor; yerleşimleri, metal kullanımı ve dans ettikleri dışında pek bir bilgi yok. Hatta ateşi nasıl yakacaklarını bile bilmedikleri düşünülüyor.
Ancak bu adanın izole kalmasının bir başka büyük sebebi var: Hastalıklar. Kabile, binlerce yıldır dış dünya ile temas etmediği için sıradan hastalıklara karşı bağışıklık geliştiremedi.
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Adanın yerlileri, dış dünyaya karşı son derece saldırgan bir tavır sergiliyor. Onlara yaklaşan her yabancıyı ok ve mızraklarla karşılıyorlar. 2006 yılında yasa dışı olarak adaya yaklaşan iki balıkçı, kabile tarafından öldürüldü.
Bu saldırganlığın bir sebebi var. Sentinel kabilesi, binlerce yıl boyunca kültürel ve fiziksel anlamda istikrarını korudu. Dışarıdan gelen herhangi bir etkileşim, istikrarı bozabilir ve onları yok edebilir.
Bu nedenle Hindistan hükümeti adayı koruma altına almış durumda ve kimsenin 5 deniz milinden fazla yaklaşmasına izin verilmiyor.
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