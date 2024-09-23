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Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
23.09.2024 - 16:59

Arkadaş ortamında sohbeti canlandırmak her zaman kolay olmaz ama birkaç ilginç bilgiyle tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Kim bilir, belki de bu bilgilerle arkadaş grubunuzun meraklı gözleri size dönecek!

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1. İki Tren Rayı Arasındaki Mesafe Neden Özellikle 143,5 cm'dir? Sebebi Romalılara Kadar Uzanıyor!

1. İki Tren Rayı Arasındaki Mesafe Neden Özellikle 143,5 cm'dir? Sebebi Romalılara Kadar Uzanıyor!

Tren raylarının genişliği, 143,5 cm’lik mesafesiyle size de oldukça spesifik ve anlamsız gelmiyor mu? Peki, bu ölçünün Roma savaş arabaları ile bağlantılı olduğunu söylesek?

2. Çok Mantıklı Sebepleri Var: Şarkıcılar Konserde Ya da Stüdyoda Neden Kulaklık Takıyor?

2. Çok Mantıklı Sebepleri Var: Şarkıcılar Konserde Ya da Stüdyoda Neden Kulaklık Takıyor?

Müzik stüdyolarının arkasındaki perdeyi araladığınızda, şarkıcıların büyük kulaklıklarla performans sergilediklerini mutlaka fark etmişsinizdir. 

Ama bu kulaklıklar neden bu kadar büyük ve ne işe yarıyor?

3. AVM'lerde Sıkça Kullandığımız Umumi Tuvaletlerde Kapıların Altında Neden Boşluk Bulunuyor?

3. AVM'lerde Sıkça Kullandığımız Umumi Tuvaletlerde Kapıların Altında Neden Boşluk Bulunuyor?

Alışveriş merkezlerinde, şehirlerarası dinlenme istasyonlarında ve diğer umumi alanlarda karşımıza çıkan tuvalet kapılarının neden yere kadar inmediğini hiç merak ettiniz mi? Neden çoğunda birkaç santimetre boşluk bırakılıyor? Aslında bu tercihin altında birçok pratik neden yatıyor.

4. Uçakların Kalkış Öncesinde Pistte Neden Dakikalarca Beklediğini Öğrendiğinizde Daha Anlayışlı Olacaksınız

4. Uçakların Kalkış Öncesinde Pistte Neden Dakikalarca Beklediğini Öğrendiğinizde Daha Anlayışlı Olacaksınız

Uçakla seyahat etmek bazen otobüsle seyahat etmekten daha meşakkatli olabiliyor. Bileti online alsak da, 1 saat önce havalimanında olmamız, güvenlikten geçmemiz, valizimizi teslim etmemiz ve uçağa binmek için girişte sıra beklememiz gerekiyor. Her şey tamam ama bu kez de dakikalarca uçağın kalkmasını bekliyoruz. Peki neden bekletiyorlar?

5. Güney Kore Hakkında Daha Önce Duymadığınızı İddia Ettiğimiz İlginç Bilgiler

5. Güney Kore Hakkında Daha Önce Duymadığınızı İddia Ettiğimiz İlginç Bilgiler

K-pop ve k-drama ile nam salmış Güney Kore, içerisinde büyük bir cevher barındırıyor. Hem kültürüyle hem de yaşam tarzıyla Güney Kore birçok insanın da merak konusu. Güney Kore hakkında daha önce duymadığınızı iddia ettiğimiz birbirinden ilginç bilgilere gelin beraber bakalım...

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6. Bu Kadar Karmaşık Olmasının Haklı Bir Sebebi Var: Her Ülkenin Elektrik Prizleri Neden Farklı?

6. Bu Kadar Karmaşık Olmasının Haklı Bir Sebebi Var: Her Ülkenin Elektrik Prizleri Neden Farklı?

Yurt dışına seyahat eden herkes, farklı ülkelerde karşılaştığı prizlerin kendi evindeki prizlerden farklı olduğunu fark etmiştir.

Peki, neden dünya genelinde bir priz standardı yok? Voltaj, Hertz frekansı gibi detaylar bu kadar önemli mi?

7. Sebebi Sadece Basıncı Artırması Değil: Soda Şişesini Çalkaladığımızda Neden Fışkırır?

7. Sebebi Sadece Basıncı Artırması Değil: Soda Şişesini Çalkaladığımızda Neden Fışkırır?

Gazlı içecekleri, örneğin kola ya da soda şişesini çalkaladığımızda neden fışkırır, hiç düşündünüz mü? Aklınıza hemen basınç faktörü geliyor ama aslında tek sebebi bu değil!

8. Bahşiş Vermemek, Saunaya Çıplak Girmek, Çorbayı Şapırdatmak: Ülkelerdeki Garip Gelenekler

8. Bahşiş Vermemek, Saunaya Çıplak Girmek, Çorbayı Şapırdatmak: Ülkelerdeki Garip Gelenekler

Her ülkenin kendine özgü birtakım farklı ve dikkat çeken gelenekleri var. Bizlere garip gelen bir şey onlar için çok normal ya da tam tersi. Gelin ülkelerin az biraz tuhaf geleneklerini masaya yatıralım...

9. Dinozorlar Bir Gün Tekrar Aramıza Dönebilir mi?

9. Dinozorlar Bir Gün Tekrar Aramıza Dönebilir mi?

Dinozorlar bu dünyayı terk edeli epey yıl oldu. Nesli tükenen bu canlılar birçok filme konu oldu, gözümüz gönlümüz onları aslında tıpkı diğer canlılar gibi tekrar görmek istiyor. Peki bu mümkün mü? Dinozorlar tekrar aramıza dönebilir mi?

10. Arkasında Dahiyane Bir Sebep Var: Rüzgar Türbinlerinde Neden İki Yerine Üç Kanat Bulunur?

10. Arkasında Dahiyane Bir Sebep Var: Rüzgar Türbinlerinde Neden İki Yerine Üç Kanat Bulunur?

Günümüzde rüzgar türbinleri çevre dostu enerji üretimi için en çok tercih edilen sistemlerden biri. Peki bu türbinler neden 2 kanatlı değil de 3 kanatlı tasarlanıyor?

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11. Japonya’nın Yüksek Hızlı Trenlerinin Ön Kısmı Neden Bu Kadar Uzun? Doğadan İlham Alınmış!

11. Japonya’nın Yüksek Hızlı Trenlerinin Ön Kısmı Neden Bu Kadar Uzun? Doğadan İlham Alınmış!

Yüksek hızlı trenlerin ön kısımlarının neden bu kadar uzun olduğunu hiç düşündünüz mü? 

Japon mühendisler bu tasarımı doğanın en ince detaylarından esinlenerek geliştirdi ve sonuçlar gerçekten hayranlık uyandırıcı.

12. Kıyamet Senaryosu Gibi: Okyanuslardaki Tüm Tuzlu Su Bir Anda Tatlı Suya Dönüşse Ne Olurdu?

12. Kıyamet Senaryosu Gibi: Okyanuslardaki Tüm Tuzlu Su Bir Anda Tatlı Suya Dönüşse Ne Olurdu?

Su kriziyle karşı karşıya kaldığımız bu dönemde, okyanusların tatlı suya dönüşmesi fikri kulağa çekici gelebilir. 

Okyanusun ortasında mahsur kalıp susuzluktan ölmemek ya da dilediğiniz kadar uzun duşlar alabilmek fena olmazdı, değil mi? Ancak işler bu kadar basit değil.

13. Benzin Doldururken Arabayı Çalıştırmanın Sonuçlarını Öğrendiğinizde Aklınızdan Bile Geçirmeyeceksiniz

13. Benzin Doldururken Arabayı Çalıştırmanın Sonuçlarını Öğrendiğinizde Aklınızdan Bile Geçirmeyeceksiniz

Arabamız çalışır durumdayken benzin doldurmamızın tehlikeli olduğunu biliyoruz. Peki bunun nedenini biliyor muyuz? Gelin anlatıyoruz.

14. Giyerken Amacını Hep Merak Ettiğimiz İç Çamaşırların İçindeki Küçük Cep Ne İşe Yarıyor?

14. Giyerken Amacını Hep Merak Ettiğimiz İç Çamaşırların İçindeki Küçük Cep Ne İşe Yarıyor?

İç çamaşırlarınızda fark ettiğiniz o küçük kumaş parçasının ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Külotlara yakından bakıldığında, çoğunun küçük bir cep veya ekstra bir kumaş parçası içerdiği görülür. Peki bu ince detay ne işe yarıyor? Gelin anlatıyoruz.

15. "Vinçleri Binanın Üzerine Nasıl Koyuyorlar?" Sorusu Goygoy Malzemesi Oldu! Peki Nasıl Koyuyorlar?

15. "Vinçleri Binanın Üzerine Nasıl Koyuyorlar?" Sorusu Goygoy Malzemesi Oldu! Peki Nasıl Koyuyorlar?

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) 'Vinçleri binaların üzerine nasıl koyuyorlar?' sorusu gündem oldu. Gelen yorumlar güldürürken biz de asıl gerçeği sizler için açıkladık. Peki vinçleri binaların üzerine nasıl koyuyorlar?

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