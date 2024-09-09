Uçakların Kalkış Öncesinde Pistte Neden Dakikalarca Beklediğini Öğrendiğinizde Daha Anlayışlı Olacaksınız

Uçakla seyahat etmek bazen otobüsle seyahat etmekten daha meşakkatli olabiliyor. Bileti online alsak da, 1 saat önce havalimanında olmamız, güvenlikten geçmemiz, valizimizi teslim etmemiz ve uçağa binmek için girişte sıra beklememiz gerekiyor. Her şey tamam ama bu kez de dakikalarca uçağın kalkmasını bekliyoruz. Peki neden bekletiyorlar?

Kaynak