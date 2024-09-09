Uçakların Kalkış Öncesinde Pistte Neden Dakikalarca Beklediğini Öğrendiğinizde Daha Anlayışlı Olacaksınız
Uçakların Kalkış Öncesinde Pistte Neden Dakikalarca Beklediğini Öğrendiğinizde Daha Anlayışlı Olacaksınız
Uçakla seyahat etmek bazen otobüsle seyahat etmekten daha meşakkatli olabiliyor. Bileti online alsak da, 1 saat önce havalimanında olmamız, güvenlikten geçmemiz, valizimizi teslim etmemiz ve uçağa binmek için girişte sıra beklememiz gerekiyor. Her şey tamam ama bu kez de dakikalarca uçağın kalkmasını bekliyoruz. Peki neden bekletiyorlar?
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Havalimanları o kadar karmaşık ve bazen o kadar uzun bir süreç olabiliyor ki, bazen birçoğumuzun aklından "Keşke otobüsle gitseydim, aynı zamanda varırdım" düşüncesi geçiyor, değil mi?
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Zaten havaalanına gelmemiz ayrı zahmet, bir de check-in yapmakla uğraşıyoruz, o da yetmiyor uçağa bindikten sonra bile bekliyoruz. Sizce uçağın kalkması neden uzun sürüyor?
Sebebini bizim de merak ettiğimiz bu durum, aslında güvenlikle ilgiliymiş. Uçaklar havaalanında kalkış sırasında pistte bir süre beklemek zorundaymış.
Çünkü uçakların kalkış sırasında oluşturduğu güçlü hava akımları, güvenliği riske atabilir. Bu güçlerden biri, “jetwash” olarak bilinen kuvvetli hava akımı ve bu akım, insanları ya da araçları bile savuracak kadar güçlü olabilir.
Diğer bir güç ise, kalkış sırasında uçağın kanat uçlarında oluşan rüzgar girdaplarıdır. Bu girdaplar, uçağın kalkışından sonra 2-3 dakika boyunca havada kalır ve çevredeki hava akımlarını etkileyebilir.
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Bu girdaplar, özellikle başka bir uçağın bu tür hava akımlarına maruz kalması durumunda, ciddi bir türbülansa ve hatta kazalara neden olabilir.
Eğer bu kontroller sağlanmadan hareket edilirse, pilotlar uçağın kontrolünü kaybedebilir ve uçak havada ciddi türbülanslar yaşayabilir veya daha kötü durumlarla karşılaşabilir.
Dolayısıyla, bir uçak kalkış yaptıktan sonra, pistte başka bir uçağın kalkışı için minimum 3 dakika beklenmesi gerektiği belirlenmiş.
Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi bu riskleri minimize etmek amacıyla çeşitli standartlar bile geliştirmiş. Örneğin, “ağır” kategorisindeki bir uçağın kalkışının ardından başka bir uçağın kalkış yapabilmesi için en az 2 dakika beklenmesi gerekiyor.
İnişlerde de benzer düzenlemeler uygulanıyor; örneğin, bir “ağır” uçağın ardından “hafif” bir uçağın iniş yapabilmesi için aralarında en az 14 kilometre mesafe bulunmalı.
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Tüm bu bekleme süreleri ise hava trafik kontrolörleri tarafından düzenleniyor. Bu kontrolörler, pistteki güvenliği sağlamak amacıyla uçağın kalkış ve iniş sıralamasını belirliyor.
Uçaklara, pistte beklemek üzere “Sıraya gir ve bekle” komutu veriliyor ve bu süre zarfında önceki uçağın etkilerinin geçmesi sağlanıyor. Bekleme süresi dolduktan sonra, kalkış izni veriliyor ve uçak yola çıkıyor.
Özetle bizler uçakta ''Bu uçak neden kalkmıyor, neyi bekliyoruz?'' diye sinirlenirken, aslında arka planda havacılık güvenliği için önemli bir prosedür uygulanıyormuş. Bilmekte fayda var🥲
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