AVM'lerde Sıkça Kullandığımız Umumi Tuvaletlerde Kapıların Altında Neden Boşluk Bulunuyor?
AVM'lerde Sıkça Kullandığımız Umumi Tuvaletlerde Kapıların Altında Neden Boşluk Bulunuyor?
Alışveriş merkezlerinde, şehirlerarası dinlenme istasyonlarında ve diğer umumi alanlarda karşımıza çıkan tuvalet kapılarının neden yere kadar inmediğini hiç merak ettiniz mi? Neden çoğunda birkaç santimetre boşluk bırakılıyor? Aslında bu tercihin altında birçok pratik neden yatıyor.
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Umuma açık alanlarda bulunan tuvaletlerde genellikle kapıların altında boşluklar oluyor. Bunun sebebini hiç sorguladınız mı?
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Bu durum kimi zaman bazılarını rahatsız edebiliyor. Çünkü mahremiyetin olmadığını düşündürtüyor. Ancak altında yatan sebepleri öğrenince siz de hak vereceksiniz. Buyrun madde madde anlatıyoruz👇
Güvenlik ve Acil Durumlar: Kapıların altındaki boşluk, olası acil durumlar için büyük bir avantaj sağlıyor.
Eğer biri içeride kilitli kalırsa veya sağlık sorunu yaşarsa, bu boşluk sayesinde dışarıdan durumu görmek ve müdahale etmek çok daha kolay oluyor.
Ayrıca çocuklar bu boşluklardan rahatça geçebiliyor, bu da onları güvenli bir şekilde dışarıya çıkarmayı kolaylaştırıyor.
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Ya da siz de içeride kilitli kalabilirsiniz. Kapı açılmazsa ve kimse sesinizi duymazsa bu boşluklardan kurtulabilirsiniz. Bazı tuvaletlerde tavanla kapı arasında da boşluk oluyor. Aşağıdan sığamadığınızda yukarıdan atlayabilirsiniz.
Su borusu patlaması gibi acil durumlarda da, suyun birikmesini önleyip, yayılmasını ve hızla müdahale edilmesini sağlıyor.
Sıra Bekleme Süresi: Tuvaleti uzun süre işgal eden birini bu boşluk sayesinde hemen fark edebiliyoruz.
Yani kapının altından bir kişinin içerde ne kadar süre kaldığını görebiliriz. Bu da içerideki kişiye baskı yaparak tuvalette gereksiz yere fazla zaman harcamadan işini halletmesini sağlıyor.
Böylece sırada bekleyenlerin süreleri kısalıyor ve tuvaletin genel işleyişi hızlanıyor.
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Temizlikte Kolaylık: Kapıların alt kısmındaki boşluk, temizlik görevlilerinin işini gerçekten kolaylaştırıyor. Çünkü bu açık alan, temizlik sırasında biriken su ve deterjanların zemin boyunca hızla akmasını sağlıyor.
Üstelik, zemin temizliği daha hızlı ve etkili bir şekilde yapılabiliyor.
Ayrıca kapının altındaki boşluk, havanın serinlemesini ve kötü kokuların dağılmasını sağlıyor. Sonuçta, tuvalette geçirdiğiniz zaman daha ferah ve temiz bir ortamda geçiyor.
Tabii işin bir de ekonomik yönü var: Kapıların alt kısmındaki boşluk, kapıların daha hafif ve dolayısıyla daha ucuz olmasını sağlıyor.
Bu da maliyetleri düşürüyor ve bakım-onarım işlerini daha uygun fiyatlarla halletmeyi mümkün kılıyor.
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Ve İşte Küçük Bir Sürpriz! Son olarak, tuvalet kağıdınız bittiğinde, kapı altındaki boşluklardan biri size yeni bir rulo uzatabilir.
Kim bilir, belki bir sonraki tuvalet ziyaretinizde bu boşluklar yardımınıza koşacak küçük bir yardımcı olabilir.
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