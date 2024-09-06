AVM'lerde Sıkça Kullandığımız Umumi Tuvaletlerde Kapıların Altında Neden Boşluk Bulunuyor?

Alışveriş merkezlerinde, şehirlerarası dinlenme istasyonlarında ve diğer umumi alanlarda karşımıza çıkan tuvalet kapılarının neden yere kadar inmediğini hiç merak ettiniz mi? Neden çoğunda birkaç santimetre boşluk bırakılıyor? Aslında bu tercihin altında birçok pratik neden yatıyor.

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