Doktorlar Antarktika’ya Gitmeden Önce Neden Apandislerini Aldırıyor?

Dondurucu soğukları, zorlu yaşam koşulları, en az nüfusu ve izole kışlarıyla ünlü Antarktika'ya doktor olarak gitmek isteyenler için çok ilginç bir şart var: Apandis ameliyatı. Bu durum, ilk bakışta garip görünebilir, ama sebebini öğrenince hak vereceğinizi düşünüyoruz.

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