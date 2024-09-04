Doktorlar Antarktika’ya Gitmeden Önce Neden Apandislerini Aldırıyor?
Doktorlar Antarktika’ya Gitmeden Önce Neden Apandislerini Aldırıyor?
Dondurucu soğukları, zorlu yaşam koşulları, en az nüfusu ve izole kışlarıyla ünlü Antarktika'ya doktor olarak gitmek isteyenler için çok ilginç bir şart var: Apandis ameliyatı. Bu durum, ilk bakışta garip görünebilir, ama sebebini öğrenince hak vereceğinizi düşünüyoruz.
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Her ülkenin, kıtanın, bölgenin kendine özgü kuralları ve şartları olabilir, ama Antarktika'da uygulanan bir kural var ki, bunu ilk kez duyacak olabilirsiniz.
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Bu zorlu koşullar altında, sadece yaşamak değil, çalışmak da büyük bir cesaret ve hazırlık gerektiriyor. İşte tam bu noktada, doktorların apandis ameliyatı olma şartı devreye giriyor.
Antarktika'nın zorlu koşullarında, sağlık hizmetleri büyük bir öneme sahip. Burada yaşam ve çalışmanın ne kadar zor olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, doktorların apandis ameliyatı olması gerekmesinin mantığını anlamak kolaylaşıyor.
Peki, neden bu kadar önemli bir kural? Her şey 1950'lerde yaşanan iki olayla başlıyor. Birincisi, uzak ve zorlu Heard Adası'nda meydana gelmişti.
Bu adadaki bir doktorun apandisi patladığında, Avustralya donanmasına ait bir gemi hemen devreye girmiş ve doktoru tahliye etmişti. Ancak bu tür durumlar her zaman böyle kolay çözülemeyebilir.
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İkinci olay ise 1961'de, Antarktika'nın Novolazarevskaya bölgesinde yaşandı. Doktor Leonid Rogozov, apandis iltihabı nedeniyle acil bir ameliyata ihtiyaç duydu.
Yardım gelecek durumda olmadığından, kendisini ameliyat etmek zorunda kaldı. Ameliyat sırasında, aynanın karşısına geçip her 4 dakikada bir mola vererek, işlemi başarıyla tamamladı.
Bu olay, o dönem için oldukça ses getirdi. Bu tür acil durumlarda, Antarktika'nın ulaşım zorlukları, sağlık hizmetlerinin sunulmasını neredeyse imkansız hale getirebiliyor. Bölgede genellikle bir doktor bulunduğundan böyle acil durumlarda işler daha da karışabiliyor.
Bu nedenle, Antarktika'ya gitmeden önce doktorların apandis ameliyatı olmaları isteniyor. Bu şekilde en kötü senaryolarda bile doktorların hayati bir sorunla başa çıkma şansını artırmış olduklarını düşünüyorlar.
''Bir doktorun apandisinin patlama olasılığı ne kadar olabilir ki?'' diye düşünebilirsiniz. Hadi gelin, biraz bu apandis patlama olasılığını konuşalım. İlk bakışta kulağa biraz abartılı gelebilir, değil mi?
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Yani, el veya ayak kırmak daha olası gibi görünebilir. Ama işin aslı, bu durumun düşündüğünüzden daha sık ve ciddi olabileceği.
Antarktika gibi uzak ve izole bölgelerde sağlık hizmetlerine erişim neredeyse imkansız. Düşünsenize, apandisiniz iltihaplansa ve patlasa, sağlık ekibi veya ambulans bulmak bir hayli zor.
İşte bu yüzden, doktorlar bu tür durumlara karşı hazırlıklı olmak zorunda. Yukarda bahsettiğimiz gibi, o kıtada geçmişte yaşanan olaylar da onlara böyle bir önlem almanın gerekli olduğunu düşündürtmüş diyebiliriz.
Bu önlem bile o kıtada yaşamanın ne kadar zor olduğunu aslında kanıtlıyor. Tabii karar yine sizin. Siz olsaydınız gider miydiniz?
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