SpaceX, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nu Yok Etmek İçin 843 Milyon Dolarlık Dev Bir Anlaşma Yaptı!

1998’de inşa edilen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS); NASA, Rusya’nın Roscosmos’u, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Kanada Uzay Ajansı’nın (CSA) ortak bir çalışmasıydı. Bu istasyon, Dünya’nın 402 kilometre yukarısında, bilim insanlarına eşsiz deneyler yapma şansı sundu. Ancak 2030’dan sonra işler değişiyor ve ISS’in yolculuğu sona erecek. Peki nasıl olacak? Beraber bakalım.

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