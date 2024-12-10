SpaceX, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nu Yok Etmek İçin 843 Milyon Dolarlık Dev Bir Anlaşma Yaptı!
SpaceX, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nu Yok Etmek İçin 843 Milyon Dolarlık Dev Bir Anlaşma Yaptı!
1998’de inşa edilen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS); NASA, Rusya’nın Roscosmos’u, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Kanada Uzay Ajansı’nın (CSA) ortak bir çalışmasıydı. Bu istasyon, Dünya’nın 402 kilometre yukarısında, bilim insanlarına eşsiz deneyler yapma şansı sundu. Ancak 2030’dan sonra işler değişiyor ve ISS’in yolculuğu sona erecek. Peki nasıl olacak? Beraber bakalım.
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NASA, 2030 yılında istasyonun operasyonlarını durdurmayı planlıyor. Bunun ardından, ISS yavaşça Dünya’ya yaklaşacak.
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Ancak bu yıkım süreci için özel bir araca ihtiyaç duyuluyor ve bu görevi üstlenecek şirket, SpaceX! Şirket, NASA ile yaptığı 843 milyon dolarlık anlaşma kapsamında ISS’i kontrollü bir şekilde Dünya atmosferine yönlendirecek.
Görev için SpaceX, modifiye edilmiş bir Dragon uzay aracını kullanacak. Bu araç, standart bir Dragon’dan altı kat daha fazla yakıt ve dört kat daha güçlü iticilere sahip olacak.
ISS, Dünya atmosferine girdikçe büyük parçaları yanarak yok olacak. Ancak istasyonun büyük modülleri tamamen yanmadan hayatta kalacak ve okyanusun belirli bir noktasına düşecek.
NASA Uzay Operasyonları Misyon Direktörlüğü’nden Ken Bowersox, bu sürecin alçak Dünya yörüngesinde gelecekteki ticari projelere kapı açacağını belirtti.
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Elon Musk’ın şirketi SpaceX, NASA’nın bugüne kadar sayısız büyük projesinde yer aldı. Şirket, kısa süre önce NASA’nın Dragonfly misyonunu gerçekleştirmek için 256 milyon dolarlık bir anlaşma daha yaptı.
SpaceX’in ISS’i Dünya’ya geri getirme görevi ise uzay araştırmaları tarihinde benzersiz bir dönüm noktası olarak kayda geçecek.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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