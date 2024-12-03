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Çin'in 276,5 Milyon Dolar Harcayarak Yatırım Yaptığı Bilim Tesisi: İyi de Amacı Ne?

Çin'in 276,5 Milyon Dolar Harcayarak Yatırım Yaptığı Bilim Tesisi: İyi de Amacı Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 23:19

Bilim dünyası, Çin'in 276,5 milyon dolarlık yatırımıyla çalkalanıyor. Yeni açılan bu devasa tesis, yerçekimini tam 1.900 kat artırabilen özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu benzersiz proje, dünyanın en büyük santrifüjlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Peki, böylesine dev bir yatırımın arkasındaki asıl amaç ne? Gelin, bu heyecan verici gelişmeyi yakından inceleyelim.

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Çin’in 276,5 milyon dolarlık dev yatırımı olan Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility (CHIEF), yer çekimini 1.900 kat artırabilen bir merkez olarak dikkat çekiyor.

Çin’in 276,5 milyon dolarlık dev yatırımı olan Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility (CHIEF), yer çekimini 1.900 kat artırabilen bir merkez olarak dikkat çekiyor.

2020 yılında Hangzhou’daki Future Sci-Tech City’de inşasına başlanan tesis, dünyanın en büyük santrifüjlerinden birine ev sahipliği yapıyor.

2020 yılında Hangzhou’daki Future Sci-Tech City’de inşasına başlanan tesis, dünyanın en büyük santrifüjlerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Bu santrifüj, uzay ve mühendislik araştırmalarında çığır açmayı vaat ediyor. Proje, Çin hükümetinin 2018’de verdiği onayın ardından hızla ilerleyerek yalnızca Çin’in değil, dünyanın da en büyük bilimsel projelerinden biri haline geldi

Bu santrifüj, uzay ve mühendislik araştırmalarında çığır açmayı vaat ediyor. Proje, Çin hükümetinin 2018’de verdiği onayın ardından hızla ilerleyerek yalnızca Çin’in değil, dünyanın da en büyük bilimsel projelerinden biri haline geldi

Tesiste, altı farklı hiper-yer çekimi deney odası bulunuyor ve bu odalar, bilim insanlarının karmaşık mühendislik ve fizik problemlerini çözmelerine yardımcı oluyor. Öne çıkan bazı araştırma alanları şunlar:

Tesiste, altı farklı hiper-yer çekimi deney odası bulunuyor ve bu odalar, bilim insanlarının karmaşık mühendislik ve fizik problemlerini çözmelerine yardımcı oluyor. Öne çıkan bazı araştırma alanları şunlar:

  • Deprem mühendisliği: Yapıların deprem dayanıklılığını test etmek.

  • Derin deniz ve yer mühendisliği: Okyanusların ve dünyanın derinliklerindeki süreçleri anlamak.

  • Malzeme dayanıklılığı: Roket ve uzay aracı malzemelerini uzay koşullarında test etmek.

CHIEF’in en dikkat çekici yanlarından biri de dünyanın kendi doğal süreçlerine dair araştırmalara olanak tanıması. Profesör Chen Yunmin’e göre tesis, normalde binlerce yıl alacak jeolojik süreçlerin laboratuvar ortamında gözlemlenmesine olanak sağlıyor.

CHIEF’in en dikkat çekici yanlarından biri de dünyanın kendi doğal süreçlerine dair araştırmalara olanak tanıması. Profesör Chen Yunmin’e göre tesis, normalde binlerce yıl alacak jeolojik süreçlerin laboratuvar ortamında gözlemlenmesine olanak sağlıyor.
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CHIEF’in kapasitesi 1.900 g-t (yerçekimi ivmesi × ton) ve 32 tona kadar yük taşıyabiliyor. Bu özellikleriyle ABD Mühendisler Birliği'nin 1.200 g-t kapasitesine sahip tesisini gölgede bırakıyor.

CHIEF’in kapasitesi 1.900 g-t (yerçekimi ivmesi × ton) ve 32 tona kadar yük taşıyabiliyor. Bu özellikleriyle ABD Mühendisler Birliği'nin 1.200 g-t kapasitesine sahip tesisini gölgede bırakıyor.

NASA'nın Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi bile yalnızca 30G’ye kadar hızlanabilen santrifüjüyle bu yeni tesisten oldukça geride kalıyor.

NASA'nın Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi bile yalnızca 30G’ye kadar hızlanabilen santrifüjüyle bu yeni tesisten oldukça geride kalıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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