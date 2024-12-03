Çin'in 276,5 Milyon Dolar Harcayarak Yatırım Yaptığı Bilim Tesisi: İyi de Amacı Ne?

Bilim dünyası, Çin'in 276,5 milyon dolarlık yatırımıyla çalkalanıyor. Yeni açılan bu devasa tesis, yerçekimini tam 1.900 kat artırabilen özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu benzersiz proje, dünyanın en büyük santrifüjlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Peki, böylesine dev bir yatırımın arkasındaki asıl amaç ne? Gelin, bu heyecan verici gelişmeyi yakından inceleyelim.