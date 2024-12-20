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16. Yüzyılda Kediler ve Kuşlar Neden Roket Olarak Kullanılmıştı?

16. Yüzyılda Kediler ve Kuşlar Neden Roket Olarak Kullanılmıştı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 12:55

Tarih bazen akılalmaz olaylarla dolu. Kedilere roket bağlama fikri, bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Alman topçu ustası Franz Helm, savaşta kedileri silah olarak kullanmayı planladı. Bu tuhaf strateji, düşman kalelerini ateşe vermek için geliştirilmişti. Peki, bu fikir gerçekten uygulanabilir miydi?

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16. yüzyılda Almanya'nın Köln bölgesinde yaşayan topçu ustası Franz Helm, savaş taktikleri üzerine oldukça ilginç bir askeri el kitabı yazdı. Buch von den probierten Künsten isimli bu eser, kuşatma ve topçu savaşlarıyla ilgili stratejiler içeriyordu.

16. yüzyılda Almanya'nın Köln bölgesinde yaşayan topçu ustası Franz Helm, savaş taktikleri üzerine oldukça ilginç bir askeri el kitabı yazdı. Buch von den probierten Künsten isimli bu eser, kuşatma ve topçu savaşlarıyla ilgili stratejiler içeriyordu.

Ancak kitabın en dikkat çekici kısmı, kedilerin ve kuşların düşman kalelerini yakmak için nasıl kullanılacağına dair verdiği talimatlardı.

Ancak kitabın en dikkat çekici kısmı, kedilerin ve kuşların düşman kalelerini yakmak için nasıl kullanılacağına dair verdiği talimatlardı.

Helm, "Düşman bölgesinden bir kedi edinin ve sırtına ateşle dolu bir çuval bağlayın. Çuvalı tutuşturup kediyi serbest bırakın; kedi korkuyla bir saman yığınına ya da bir barına saklanır ve ateşi orada başlatır." diye yazmıştı.

Helm, "Düşman bölgesinden bir kedi edinin ve sırtına ateşle dolu bir çuval bağlayın. Çuvalı tutuşturup kediyi serbest bırakın; kedi korkuyla bir saman yığınına ya da bir barına saklanır ve ateşi orada başlatır." diye yazmıştı.

Amacı, kedinin doğal saklanma içgüdüsünü kullanarak düşman bölgesinde yangın çıkarmaktı. Peki neden özellikle kedileri seçmişti dersiniz?

Amacı, kedinin doğal saklanma içgüdüsünü kullanarak düşman bölgesinde yangın çıkarmaktı. Peki neden özellikle kedileri seçmişti dersiniz?

Orta Çağ ve erken modern dönemlerde kediler genellikle şeytanla ilişkilendiriliyor ve toplumda korku uyandırıyordu.

Orta Çağ ve erken modern dönemlerde kediler genellikle şeytanla ilişkilendiriliyor ve toplumda korku uyandırıyordu.

Tarihine bu içeriğimizden göz atabilirsiniz:

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Ancak bu taktik sadece kedilerle sınırlı değildi. Franz Helm'in el yazmalarında kuşlar için de benzer yöntemlerden bahsediliyor. Örneğin, kuşların sırtına bağlanan ateş torbaları, düşman kalelerine ve kamplarına zarar vermek için kullanılması planlanan başka bir yöntemdi.

Ancak bu taktik sadece kedilerle sınırlı değildi. Franz Helm'in el yazmalarında kuşlar için de benzer yöntemlerden bahsediliyor. Örneğin, kuşların sırtına bağlanan ateş torbaları, düşman kalelerine ve kamplarına zarar vermek için kullanılması planlanan başka bir yöntemdi.

Peki gerçekten uygulandı mı? Tarihçiler, bu yöntemin gerçekten kullanıldığına dair bir kanıt olmadığını belirtiyor. Aksine, bu tür bir girişim muhtemelen daha fazla zarar verirdi.

Peki gerçekten uygulandı mı? Tarihçiler, bu yöntemin gerçekten kullanıldığına dair bir kanıt olmadığını belirtiyor. Aksine, bu tür bir girişim muhtemelen daha fazla zarar verirdi.

Çünkü kediler, öngörülemeyen davranışlarıyla saldırganların kendi kamplarını bile ateşe verebilirdi.

Modern bilim ve askeri tarihçiler, Helm'in bu fikrinin daha çok teoride kaldığını, pratikte ise neredeyse imkansız olduğunu ifade ediyor.

Modern bilim ve askeri tarihçiler, Helm'in bu fikrinin daha çok teoride kaldığını, pratikte ise neredeyse imkansız olduğunu ifade ediyor.

İlginç bir şekilde benzer bir taktik 10. yüzyılda da karşımıza çıkıyor. Kievli Aziz Olga, düşman köylerine misilleme yapmak için kuşların sırtına alevli torbalar bağlamış ve bu yöntemle düşman köylerini ateşe vermişti.

İlginç bir şekilde benzer bir taktik 10. yüzyılda da karşımıza çıkıyor. Kievli Aziz Olga, düşman köylerine misilleme yapmak için kuşların sırtına alevli torbalar bağlamış ve bu yöntemle düşman köylerini ateşe vermişti.

Çin askeri el kitapları da benzer şekilde kuşların yanı sıra 'ateş öküzleri' gibi başka hayvanların kullanımından bahsediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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