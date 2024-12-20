16. Yüzyılda Kediler ve Kuşlar Neden Roket Olarak Kullanılmıştı?

Tarih bazen akılalmaz olaylarla dolu. Kedilere roket bağlama fikri, bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Alman topçu ustası Franz Helm, savaşta kedileri silah olarak kullanmayı planladı. Bu tuhaf strateji, düşman kalelerini ateşe vermek için geliştirilmişti. Peki, bu fikir gerçekten uygulanabilir miydi?

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